El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (Daesh en árabe) difundió este martes su primer video desde Somalia, en el que llaman a "cazar" a los no creyentes durante las festividades de diciembre.La alerta sobre el video la hizo el SITE, un grupo que se encarga del monitorear a organizaciones terroristas.También en el video, los terroristas recomiendan a sus seguidores aprovecharse del estado de ebriedad de las personas durante los días festivos. Además, instaron a atacar iglesias y mercados.#Alert #Somalia # ISIS #Daesh posts the first video of its terrorists in Somalia and calls to carry out new attacks against Western countries and to target railways in the West #terrorism pic.twitter.com/Tr5wGFtKn2— GIASP (@GIASP_Intel) 26 de diciembre de 2017

© David Osio Venezuela