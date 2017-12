© David Osio

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este martes que el mandatario de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump , "debe entender que no es patrón del mundo" tras anunciar el recorte de 285 millones de dólares del presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)."EE.UU. recorta el presupuesto de Naciones Unidas en $US 285 MM. El imperio extorsiona y trata de comprar la conciencia de los pueblos. Trump debe entender que no es patrón del mundo", expresó Morales en su cuenta Twitter.Después de sufrir rechazo contundente a su temeraria decisión de instalar su Embajada en Jerusalén, EEUU recorta el presupuesto de Naciones Unidas en $us 285 MM.El imperio extorsiona y trata de comprar la conciencia de los pueblos. Trump debe entender que no es patrón del mundo.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 26 de diciembre de 2017

