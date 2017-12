© David Osio

Las obras comenzarán en 2018 y servirán para crear 102 habitaciones y 68 apartamentos.Meliá Hotels International destinará 20 millones de euros a la mejora y transformación del 'Meliá Zaragoza', cuyas obras comenzarán en 2018, para reconvertirlo en un establecimiento de la marca 'Innside by Meliá', de 102 habitaciones y una nueva oferta inmobiliaria de lujo formada por 68 apartamentos, que abrirá sus puertas en 2019.El establecimiento, que cerró sus puertas el pasado 22 de diciembre para su remodelación, será sometido a una reforma integral del edificio --del que solo se mantendrá la fachada y estructura actual-- con el objetivo de reabrir en 2019, reincorporando a la totalidad de su plantilla actual, informó la cadena mallorquina en una nota.Esta remodelación forma parte del plan de reformas que la compañía está llevando a cabo para transformar y actualizar toda su planta hotelera en España conforme a su renovada estructura de marcas, con el que ya ha invertido más de 500 millones de euros.El nuevo 'Innside Zaragoza' rebajará el volumen actual de habitaciones del emblemático hotel para adecuarse a la demanda actual y capacidad de alojamiento de la ciudad, pasando de 247 a 102 habitaciones, que se distribuirán entre la primera y la tercera planta del edificio.El nuevo establecimiento contará también con un nuevo concepto de 'lobby' abierto y multifuncional, un nuevo bar con terraza de 760 metros cuadrados en la azotea del edificio y una piscina 'infinity'.Apartamentos de lujo Entre las plantas cuatro y once del edificio se ubicarán 68 viviendas, que comenzarán a comercializarse a partir de enero de 2018.Estos apartamentos, de entre dos y cuatro dormitorios. Además, se prevén también plazas de parking y trasteros para estas viviendas.La marca 'Innside by Meliá' es la marca de mayor crecimiento del grupo. Nacida en 2008 en Alemania, hoy cuenta con una veintena de hoteles y tiene previstas otras 15 aperturas en Europa, Asia y Oriente Medio.

