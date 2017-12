© David Osio

La subida de precios y la falta de grandes operaciones reducen un 22% el volumen destinado a oficinas, hoteles y 'retail' en España en 2017, por debajo de los 10.000 millones.El boom que protagoniza la inversión inmobiliaria en España desde 2014 comienza a reflejar signos de agotamiento. Así se desprende de las últimas cifras de inversión no residencial que, a falta apenas unos días para cerrar el ejercicio, registra una caída del 22% respecto a 2016.Según el estudio del mercado realizado por Deloitte Real Estate, los inversores desembolsaron este año 9.706 millones de euros en inmuebles terciarios (oficinas, hoteles, activos comerciales y logísticos), frente a los 12.398 millones de 2016 o los 11.845 millones de euros de 2015."A falta de cerrarse algunas operaciones previstas para antes del 31 de diciembre, y que suman entre 500 millones y 600 millones, la inversión terciaria cae un 22%.Entre los motivos de este descenso están la falta de operaciones corporativas como las protagonizadas los años anteriores por Testa y Metrovacesa [Colonial ha lanzado una opa sobre Axiare por más de 1.000 millones pero aún no se ha cerrado] y el reflejo de que estamos en un momento del ciclo de última vuelta", explica Javier García-Mateo, socio de Financial Advisory de Deloitte.Debilidad La caída del 22% se debe a un segundo semestre más débil en el ritmo de inversión, que ha acabado con los buenos datos del primer semestre de 2017, donde las compras en oficinas y otro tipo de inmuebles terciarios aún crecían respecto al año anterior (un 35% más en el primer trimestre y un 265% en el segundo).Sin embargo, en el tercer trimestre, la inversión pasó de los 6.587 millones de euros de 2016 a 1.564 millones este año, señala Deloitte.En el cuarto trimestre, la caída es del 42% (de 2.825 millones de euros a 1.836 millones).El descenso queda aún más patente en los inmuebles que suelen liderar la inversión: oficinas y activos comerciales.En el primer caso, los inversores han desembolsado este año 2.262 millones de euros, menos de la mitad de lo registrado en 2016 (4.895 millones) y en 2015 (5.313 millones).De hecho, la cifra apenas supera la registrada en 2014, primer ejercicio del inicio de la recuperación tras el estallido de la burbuja."Oficinas suele ser el segmento que tradicionalmente lidera la inversión y este año cae un 55%.No se trata de falta de producto en venta, sino de que las expectativas de los vendedores y las ofertas de compradores no cuadran.Además, ha habido operaciones que se han frustrado como el portfolio de Hispania", señala García-Mateo.Así, a diferencia de los últimos ejercicios donde se cerraban grandes operaciones en el último trimestre, como Torre Foster -vendida por 490 millones de euros a finales de 2016-, Torre Espacio -traspasada en noviembre de 2015 por 550 millones- o Torre Picasso -vendida por 400 millones de euros en diciembre de 2011-, este año la operación más relevante ha sido la venta del 50% de Torre Caleido en Castellana por unos 150 millones de euros, cerrada en el primer trimestre.En el caso de los activos comerciales, la inversión en centros cae un 29% hasta 2.670 millones, a pesar de operaciones récord como Xanadú, mientras que las compras de locales descienden un 36%, hasta 421 millones."En cambio, las buenas noticias están en la inversión en logístico y en hoteles, que suben mucho (un 36% y un 44%, respectivamente).La razón es las atractivas rentabilidades que ofrecen este tipo de inmuebles, que pueden ser de hasta el 6,7% de media en logístico, frente al 5% de un centro comercial o el 3,5% de unas oficinas prime", subrayan desde Deloitte.Entre las grandes operaciones hoteleras figura la compra del Edificio España por parte del grupo RIU o de la sociedad HI Partners, propietaria de 14 establecimientos, que Banco Sabadell ha traspasado a Blackstone por 630,73 millones de euros.Cataluña El descenso del 22% se produce en un momento marcado por el desafío independentista en Cataluña, una incertidumbre que sin embargo no ha impactado aún en la inversión inmobiliaria, subraya García-Mateo."En Cataluña, la absorción de oficinas ha caído y las ventas en centros comerciales también han descendido alrededor del 10% respecto al cuarto trimestre de 2016, pero en inversión ha habido operaciones como las recientes compras del centro comercial Barnasud por parte de Meridia Capital o las instalaciones de Mango en Palau de Plegamans ( Barcelona ) por parte de Invesco", agrega.Así, los expertos justifican la caída de la inversión por el cambio de ciclo tras cuatro años de rápido crecimiento: "Se trata de un inicio de cambio de tendencia.Es un inicio suave, pero un descenso, algo que también se refleja en el perfil del inversor, donde vuelve a dominar el perfil de value added (valor añadido), que compra producto donde ganar dinero a través de la inversión"."Hay inversores que optan por refinanciar sus compras, recuperando ahora parte de lo invertido a través de la deuda y esperar a ofertas mayores más adelante", agregan.Así, por ejemplo, Hispania ha optado por retrasar hasta 2018 la venta de su portfolio de oficinas, prevista inicialmente para este ejercicio (ver información adjunta).No obstante, los 9.706 millones desembolsados durante 2017 son la cuarta cifra más elevada de la serie histórica (los últimos trece años).Tan sólo en los últimos dos ejercicios, así como en el año récord del sector (que fue 2007, cuando se alcanzó 12.620 millones de euros) la inversión en activos no residenciales superó los 10.000 millones, según Deloitte.

