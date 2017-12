© David Osio

El independentismo ha hecho que desde 1981 el crecimiento anual haya sido seis décimas inferior al de Canadá, lo que se podría repetir en Cataluña.La prolongación de las tensiones independentistas tras los resultados de las últimas elecciones amenaza con causar una herida profunda sobre la economía catalana. Para calcular su impacto, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha analizado lo que sucedió en un caso similar como fue el de los referéndums por la independencia de Quebec.Esta región canadiense se había convertido en el principal centro económico y financiero del país hasta que el ascenso electoral del Partido Québécois desembocó en la convocatoria de un referéndum por la independencia en 1980.La simple posibilidad de que se produjera la secesión provocó que durante los cuatro años anteriores a la celebración de la consulta, Quebec sufriera su particular fuga de empresas, con más de 700 compañías -entre las que se encontraban las treinta principales firmas locales- que trasladaron sus sedes sociales y productivas a otras regiones canadienses.El traslado de los principales bancos del país provocó que la capitalidad financiera del país se trasladara de Montreal a Toronto.A día de hoy, ninguno ha realizado el camino de vuelta. Se trata por tanto de un proceso similar al que podría estar ocurriendo entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, autonomía a la que se han trasladado CaixaBank y Sabadell.Aunque el voto de los quebequenses fue contrario a la secesión, los daños causados a la economía eran irreversibles.Desde entonces el fantasma de la independencia ha planeado sobre la región (en 1995 se celebró un segundo referéndum, con resultados mucho más ajustados).Como consecuencia, entre 1981 y 2016, Quebec ha crecido a un promedio anual del 1,9% mientras el resto de Canadá lo hacía al 2,5%.Esto es, el desarrollo de la región ha sido de promedio seis décimas inferior al del conjunto del país.En el acumulado de los últimos 35 años, el crecimiento del PIBreal en Quebec ha sido 46 puntos inferior al que se ha producido en Canadá, cuando las previsiones eran que durante este periodo su desarrollo fuera superior.De este modo, el peso de la región en la economía canadiense ha menguado del 22,5% al 19,5%.Una de las principales consecuencias de este fenómeno ha sido una evolución demográfica negativa, con la emigración de capital humano hacia otras provincias.Entre 1976 y 1980, cerca de 100.000 ciudadanos con menos de 25 años acompañaron a las empresas en su salida.Teniendo en cuenta este ejemplo, los expertos del IEE trazan dos escenarios sobre la evolución de Cataluña si la incertidumbre sobre la independencia se mantiene.En el primero, de impacto reducido, se prevé que la economía catalana crezca, de media, tres décimas menos cada año que la española.Esto implicaría que dentro de 10 años el PIB catalán sería un 2,9% inferior a lo que sería si no existiera incertidumbre; una tasa que se elevaría al 7,1% tras 25 años y al 13,7% en 50 años.En el escenario más adverso, con un desarrollo económico en Cataluña seis décimas inferior al de España, la pérdida de PIB sería de un 5,7% tras 10 años, un 13,7% tras 25 años y un 25,5% tras 50 años.Esto no significa que Cataluña perdiera bienestar, sino que su desarrollo sería muy inferior al que se hubiera producido sin el desafío secesionista.El informe también destaca que las consecuencias de la independencia serían mucho más negativas en el caso de Cataluña que en el de Quebec, pues la secesión implicaría que quedaría fuera de la Unión Europea -con la consiguiente salida del mercado único y la unión aduanera-; así como el abandono del euro.Esto explicaría que, por ejemplo, la salida de empresas haya sido mucho más intensa en el caso catalán que en el quebequés.

