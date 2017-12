© David Osio

Según estimaciones de BBVA Research y Funcas, Madrid pasará a contribuir el 19,1% del PIB nacional por primera vez en la historia, mientras que Cataluña caerá al 18,9%.Por primera vez en la historia, Madrid arrebatará a Cataluña el liderazgo en términos de PIB y contribuirá más que ninguna otra comunidad a la economía nacional. En 2018, Madrid ganará una décima de cuota que perderá Cataluña; de esta manera, pasará a contribuir un 19,1% del PIB nacional, frente al 18,9% que pasará a tener Cataluña.El adelanto, tanto en cuota como en volumen, se producirá en 2018, según los datos a los que ha podido acceder EXPANSIÓN, gracias a las previsiones de Funcas y BBVA Research.Es cierto que tomando los datos de contabilidad regional de las comunidades, el PIB de la Comunidad de Madrid ya adelantó a Cataluña en el tercer trimestre de este año.La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid sitúa el PIB de esta comunidad en 173.505 millones, frente a los 173.253 que registró Cataluña, según el Instituto de Estudios Catalanes (Idescat).Sin embargo, estas cifras no son comparables entre sí, ya que calculan el PIB con metodologías diferentes, por lo que "no se pueden extraer conclusiones" según Funcas.Tomando las estimaciones de BBVA Research, que prevé un crecimiento del 3,4% para Madrid y del 3% en Cataluña, 2017 todavía es pronto para hablar de sorpasso.A cierre de este año, el PIB de Cataluña será de 221.342 millones de euros, sólo un 0,2% superior al de Madrid, de 220.897 millones.Las tornas cambiarán por primera vez en 2018. Para entonces, BBVA prevé un crecimiento del 2,7% en Madrid y 2,1% en Cataluña. "De cumplirse nuestras previsiones para 2018, el PIB de Madrid sería de 232.843 millones, y podría superar cuando menos en un 0,2% al de Cataluña, de 232.324 millones", explican desde la entidad, que hace la proyección en base a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).Funcas coincide en que el adelanto por volumen se producirá en 2018, aunque augura una diferencia todavía mayor.La casa de análisis prevé que el PIB de la Comunidad de Madrid avance en 2017 un 3,7% y el de Cataluña un 3,1%.Esto situaría a la economía madrileña con 220.925 millones este año, a sólo una décima de Cataluña, que cerraría 2017 con 221.185 millones.De nuevo, la situación sería diferente en 2018. Si Madrid crece un 3,3% y Cataluña un 1,7%, tal y como apunta Funcas en sus estimaciones, el PIB madrileño se situaría en 230.228 millones de euros, por encima de Cataluña, que se quedaría en unos 227.429 millones, lo que supone una ventaja de 2.799 millones.En el inicio de la serie histórica, la Comunidad de Madrid se encontraba muy por debajo de Cataluña.En 1980 su cuota era del 15,6%, más de tres puntos por debajo de Cataluña (18,8%). A partir de 2008, la diferencia se empieza a estrechar y en los últimos años se han mantenido a medio punto de distancia, de modo que un año en que Madrid creciera un poco más, le podría superar.Esto ocurrió en 2012, debido a que Madrid salió de la crisis antes que Cataluña. Sin embargo, entonces sólo logró empatar en cuota, con un 19%. Este año, Madrid volverá a empatar con un 19% del PIB, y le superará en 2018.Los indicadores caen desde el 1-O La crisis secesionista ha pasado factura a Cataluña. Muestra de ello, los principales indicadores económicos han registrado caídas significativas desde la consulta unilateral del 1-O.La atmósfera de inestabilidad política e inseguridad jurídica ha paralizado la inversión y ha hecho caer la confianza del consumidor y del empresario, con descensos en sectores estratégicos, como el comercio, el turismo, la vivienda o la industria automovilística.Desde los Juegos Olímpicos, en 1992, Cataluña se había erigido en un oasis para la inversión extranjera, labrándose una proyección internacional que ha consolidado su economía.De hecho, Cataluña se ha convertido en primer destino nacional a nivel turístico, y tiene la mayor cuota de exportaciones a nivel nacional.La semana pasada, los datos de inversión extranjera revelaron una caída del 75% en el tercer trimestre.Los inversores extranjeros invirtieron en Cataluña 519 millones, 1.552 millones menos que en el tercer trimestre de 2016 y un 38% por debajo de la media de todos los trimestres de los últimos 11 años.El 1 de octubre podría constituir un punto de inflexión en su evolución futura, y la fuga de empresas podría ser el primer síntoma.Lo fue en el caso de Quebec cuando, después del referéndum de 1995, se fueron 700 empresas. "La repetición de consultas secesionistas en esa provincia ha provocado un desvío paulatino de las inversiones hacia otros territorios canadienses.El resultado es una evolución adversa de la renta per cápita y del empleo en el Quebec", señalan desde Funcas.Paralelamente, Toronto, también en Canadá, se ha ido beneficiando de la situación, haciendo disminuir la brecha que le separaba de Montreal, la principal ciudad de Quebec -ver información adjunta-.La caída de la inversión extranjera en Cataluña coincidió con el crecimiento exponencial en Comunidad Valenciana, que creció un 594% en el tercer trimestre, y País Vasco (244%).Estos datos coinciden con los flujos de cambios de sede, y podrían apuntar a un desplazamiento del apetito inversor hacia las comunidades destino (principalmente Madrid y Valencia).Mientras Cataluña ha perdido cuota de inversiones (ha pasado de suponer el 25% del total nacional, a sólo un 11%), Madrid y Valencia la han aumentado (Madrid ha disparado su cuota del 29% al 61% y Valencia del 0,8% al 9,9%).Valencia y Aragón se benefician El impacto de la fuga de más de 3.100 empresas de Cataluña hacia otras comunidades, la desviación de inversiones y el traslado de servicios empresariales, entre otros, pueden generar un efecto colateral positivo para otras comunidades.Las previsiones de Funcas apuntan a un traslado de la riqueza de Cataluña hacia otras comunidades en 2017 y 2018.Tomando la diferencia de crecimiento del PIB nacional, entre 2016 y 2017, y 2017 y 2018, se observa que Aragón, limítrofe con la comunidad catalana, pasa de suponer un 2,6% del crecimiento nacional en 2016 al 3,3% en 2018.Por su parte, la Comunidad Valenciana, destino de numerosos cambios de sede, supuso un 9,7% del crecimiento español en 2016, y en 2018 se elevará al 10,7%.Mientras tanto, Cataluña pasa de suponer el 20,2% en 2016, al 19,3% en 2017 y a caer al 14,8% en 2018.Según un informe publicado en octubre por el Centro de Predicción Económica, sólo las 62 principales compañías que trasladaron su sede de Cataluña suponen un impacto directo en el PIB de 11.540 millones de euros, lo que representa un 5,4% de la economía catalana, y un 1% de la española.En total, estas empresas facturan más de 27.700 millones. Los efectos del cambio de domicilio social y de sede fiscal -que suelen ir aparejados- conllevan desplazamientos de personal, en su mayoría directivos, que son quienes más poder adquisitivo tienen, y de servicios empresariales.Estos traslados implicarán mayores ingresos fiscales para las CCAA de destino.

