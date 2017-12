/ Luego de presentar la renovación del juvenil Abrahan Chacón, el Atlético Venezuela anunció la incorporación del mediocampista defensivo uruguayo Michel Acosta ." Atlético es un club ordenado, que siempre trata de pelear las primeras posiciones, de clasificar a copas internacionales y promover juveniles. He visto que serán varios los que estarán en el plantel principal para esta temporada", comentó el volante al cuerpo de prensa capitalino."Quiero dar todo para lograr los objetivos. Me hablaron de las pretenciones del club para este nuevo año y de verdad me interesó", agregó el jugador de 29 años de edad."Soy un volante de marca con buen juego aéreo. Estoy bien parado delante de la línea defensiva para hacer los relevos. Trato de recuperar y equilibrar bien que en mi puesto es muy importante", dijo el futbolista procedente del Liverpool de la primera división uruguaya."En México estuve dos años que fueron muy buenos porque logré continuidad. Espero hacerlo en Venezuela , adaptarme rápido a las ideas del club y seguir teniendo continuidad", cerró Acosta .Acosta viene de formar parte de equipos como: Paysandú (URU), Liverpool (URU), Atenas (URU), AEK Kouklia (CHP) y Murciélagos de Los Mochis (MÉX). Además de su participación en el mundial sub-17 del 2005.Lavinotinto.com Foto: Prensa Atlético Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi