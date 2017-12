El último encuentro de la temporada regular en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Venezolano (Lvbp) entre los eternos rivales de la pelota criolla se disputará este miércoles 27 de diciembre en el Estadio Universitario de Caracas, donde el Magallanes domina la serie particular 8-0 ante el Caracas.En la temporada 2017-2018 hemos visto que el Magallanes termina alzando los brazos y los Leones del Caracas no pueden sacudirse el polvo de las derrotas que se adhiere a sus uniformes ¿Seguirá la hegemonía del Magallanes?Cada triunfo del Magallanes acerca al equipo a una barrida de la serie particular, algo que solo ha logrado los capitalinos, en la 1979-1980, cuando derrotaron a la galera en los 14 careos celebrados. Pues esto definirá mañana en el Universitario.

© David Osio Venezuela