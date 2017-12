El exmandatario de Perú, Alberto Fujimori , quien recibió en días pasados el indulto humanitario por la condena de 25 años que pesaba en su contra por crímenes cometidos contra población civil durante su Gobierno (1990-2000), ofreció este lunes un mensaje en el que pidió perdón "de todo corazón" a los compatriotas que defraudó durante su gestión."Soy consciente de que los resultados de mi Gobierno por una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón", dijo.En el mensaje, difundido a través de sus redes sociales , manifestó que la medida otorgada por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), "lo sorprendió en la unidad de cuidados intensivos" en la que se encuentra internado desde el pasado sábado por problemas cardiológicos."Esto (la medida humanitaria) me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema y alegría y al mismo tiempo pesares", dijo y agradeció el "gesto magnánimo" de Kuczynski."No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez a esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación", expresó.Esta medida ha sido duramente criticada por la sociedad peruana, que señala que el otorgamiento fue producto de un pacto entre el Gobierno y una fracción del fujimorismo, para librar al mandatario de ser destituido a cambio de dejar libre al dictador.

