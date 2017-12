© David Osio

Esta sopa es deliciosa cuyo origen tiene varias versiones, por lo que citaremos a la obra literaria de Juan Röhl (1892-1974) en su libro: 501 Pequeñas Historias de Juan Röhl. Editorial Monte Ávila. 1971.De acuerdo a ? El Diccionario de la Real Academia dice que ?Chupe? es una voz usada en Chile y Perú para definir ?un guisado que se hace con papas en caldo, a la cual se añade pescado, mariscos, leche, queso, huevo, ají, tomate y algo más?.POr otra parte en un estudio realizado sobre Utilización de las palabras quechuas, en el léxico Baguino, de Alexander Albán Aléncar, nos dice que Chupe, es una palabra quechua significa: Sopa de papas.Juan Röhl, en su obra comenta: ?Hace poco vine a saber, de labios de un distinguido diplomático venezolano, la etimología de la voz ?chupe?, que en verdad es inesperada, sorprendente y perfectamente lógica. Según me informó mi amigo, cuando se encontraba en cierta ocasión en Estocolmo, con su familia, les sirvieron un potaje confeccionado con leche, gallina, papas y queso, y al verlo, su pequeña hija exclamó: -¡Papá, esto es chupe!.Le preguntaron a la criada cómo se llamaba el plato y ella contesto:-Zuppe, Milch Zuppe? Lo que significa en cristiano sencillamente: Sopa de Leche.Debemos tener en cuenta que en los países nórdicos la Z se pronuncia ?TS? y por lo tanto ?Zuppe? suena igual que ?chupe?.Ahora, ¿cómo llega este plato en Venezuela ?, Röhl en su obra, conjetura??¿Se trasmitió este vocablo germánico y su receta a España y sus posiciones de ultramar en los tiempos de Carlos V?.Por ello es más que probable que el sabroso chupe de gallina viene siendo de origen europeo y aún más se preparaba en los países nórdicos desde hace siglos?.En Venezuela el chupe tradicional ha sido el de Gallina y en épocas más modernas su versión hecha con Pollo; sucede algo parecido a lo que en su oportunidad comentamos en el post Ensalada de Gallina.Receta de Neddy Ramos (Mama) para 10 porciones.Chupe de pollo Ingredientes3 Medias Pechugas de pollo con hueso y piel (Puede sustituirse por un pollo entero) 6 Papas blancas medianas (2 en hojuelas y 4 cortadas en cubitos de 2 centímetros aproximadamente) 2 Ajo porros con su parte verde (Leek, Ajoporro) 4 Cebollines (Cebolla de Burdeos) 1 Cebolla grande picada en 4 trozos 4 Dientes de ajo machacados 1 Zanahoria entera 4 Mazorcas de maíz picado en ruedas de unos 5 cms.(Jojoto, Choclo) Un manojo pequeño de cilantro (Reservar 1 cucharada picada finamente para agregar al final de la cocción) Sal Pimienta negra recién molida 16 tazas de agua (4 litros) 125 gramos de Leche en Polvo (Puede sustituirse por 1 taza de leche) ½ Kilo de queso blanco suave picado en cubitos de 2 centímetros.Preparación En una olla grande con tapa, se agregan 4 litros de agua, las pechugas de pollo enteras con hueso y piel, (debidamente lavadas y frotadas con limón) el ajo porro, el cebollín, la cebolla, el ajo, el maíz, las 2 papas en hojuelas y la zanahoria; se calienta a fuego alto hasta que hierva, bajar a fuego medio y cocinar por ½ hora hasta que ablande el pollo, retirar de la olla el pollo, la mazorcas de maíz y la zanahoria.Quitarle la piel y los huesos a las pechugas y cortarlas en cuadritos de 2 cms (Si utilizó el pollo entero, lo que no pueda cortar en cuadritos, puede desmecharlo).Reservar las mazorcas de maíz. (La zanahoria no se reincorpora nuevamente, guardarla para otro tipo de preparación) Procedemos a colar el caldo, y el residuo que queda en el colador licuarlo (procesarlo) con un poco de caldo, y reincorporarlo nuevamente a la olla.Cortamos la papa restante en cuadritos de 2 cms y la incorporamos a la olla junto con el pollo picado y las mazorcas de maíz, y cocinamos por 15 a 20 minutos hasta que la papa se ablande, revolver de vez en cuando.En una sartén freír una cebolla mediana con 2 cucharadas de mantequilla, hasta que se ponga traslucida, no dejar que dore, licuar y agregarla al caldo, salpimentar al gusto, agregar leche en polvo o líquida, según el caso, e incorporar el queso blanco y una cucharada de cilantro picadito, esperar a que hierva y listo, proceder a servir en platos de sopa.Me preguntarán por qué el pollo, la papa y el queso se pica en cubitos de 2 centímetros, eso le pregunté a Mama y su respuesta fue: tiene más presentación y para que en cada cucharada podamos recoger proporcionalmente el pollo, la papa y el queso, disfrutando cada bocado en un perfecto equilibrio de textura y sabor.Por lo regular siempre sobra un poco y esas sobras son deliciosas para un después.Se puede guardar en nevera un par de días, o congelarlo. En nuestro refrigerador (Heladera, freezer) siempre procuramos tener congelado una buena ración del delicioso Chupe de Pollo.

