El director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez Santander, renunció el lunes tras el indulto que otorgó el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al dictador Alberto Fujimori.Rodríguez envió una carta al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, en la cual indicó que el motivo de su decisión se debía a que "Alberto Fujimori no calificaba para la concesión de un indulto humanitario"."La sucesión de eventos que se han presentado en los últimos días determinan que los supuestos padecimientos que aquejan gravemente su salud y que han sido alegados para justificar la concesión (del indulto), carezcan de un mínimo grado de verosimilitud", aseveró el exfuncionario.Asimismo, recordó que fue parte de la Comisión de Gracias Presidenciales que sugirió no procesar el indulto a Fujimori en 2013, ya que el dictador fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.Otro motivo para que Rodríguez dejara el cargo "es un imperativo moral si tomo en cuenta la formación que me dieron mis padres y el ejemplo de lo debido", concluyó.Tras conocerse la noticia, los peruanos convocados por el colectivo "No a Keiko" salieron a las calles para expresar su rechazo a la medida otorgada por el Gobierno, y han sido reprimidos por las fuerzas de seguridad.