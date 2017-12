/ El ex presidente de Honduras y Coordinador General de La Alianza de Oposición Contra La Dictadura, Manuel Zelaya junto a su esposa Xiomara Castro participaron el 25 de diciembre en una vigilia con el encendido de velas en honor a las 34 personas que fallecieron en las protestas pacíficas después de que el Tribunal Supremo Electoral robara las elecciones al candidato Salvador Nasralla y el pueblo respondiera volcándose a las calles a defender el triunfo.La actividad en honor a los hondureños caído en resistencia se realizó en el Espino, Catacamas, localizada en Olancho.Para el mes de enero se espera que miembros de Amnistía Internacional realicen una visita a Honduras para investigar y denunciar las 34 muertes, de las que la Policía Militar es responsable.. @manuelzr y @XiomaraCastroZ en vigilia en #Catacamas , Olancho, encienden velas en honor a nuestros compatriotas caídos. #NavidadEnResistencia pic.twitter.com/W8l7or1MFg- Noti Bomba (@notibomba) 25 de diciembre de 2017En casa de Erick, uno de nuestros compatriotas caídos en las protestas contra el fraude electoral en Honduras. Hoy su madre y familia lloran; no hay feliz navidad para ellos. Erick, desde Honduras te juramos que tu muerte no quedará en vano. pic.twitter.com/CoPzjKRlNH- Noti Bomba (@notibomba) 25 de diciembre de 2017"Esta navidad es de ustedes hermanos que ya descansa en paz". #Honduras pic.twitter.com/7HJN1q9xG0- Noti Bomba (@notibomba) 25 de diciembre de 2017"Yo encendí una vela por los 34 compatriotas que fueron asesinados defendiendo la voluntad del pueblo hondureño". pic.twitter.com/sVGGLdO2i9- Noti Bomba (@notibomba) 25 de diciembre de 2017El pase de diapositivas requiere JavaScript.El partido Alianza de Oposición contra la Dictadura en Honduras condena el reconocimiento por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de los resultados electorales presidenciales, que dan por ganador a Juan Orlando Hernández, tras denuncias de supuesto fraude.La nación hondureña vive actualmente una tensa situación política, luego de que el paso 27 de noviembre, el TSE anunciara que el candidato Nasralla sacaba casi cinco puntos de ventaja sobre Hernández. Luego de estos anuncios, el sistema se cayó al menos en tres ocasiones. En esos cortes se perdieron los datos de más de 5.000 actas de votación, y fue cuando la tendencia se modificó y el aspirante de derecha comenzó a obtener más votos.La Radio del SurCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi