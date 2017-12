"A mi muchacho lo mataron malamente, le dispararon sin razones, él no se metía con nadie, era un muchacho especial, tenía 21 años, pero en su mente era un niño que no tenía malas intenciones ni malicia, él no tenía problemas con nadie, esos malandros mataron a un inocente", contó la mamá de Juan de Dios Sanabria, quien fue asesinado este fin de semana en Ciudad Belén, Guarenas, estado Miranda.El hecho se produjo cuando Juan de Dios fue interceptado por los delincuentes camino al apartamento de su hermana. Su mamá presume que fue confundido, ya que no tenía problemas con nadie y tampoco era del sector.Juan de Dios ayudaba económicamente en su hogar reparando teléfonos "porque tenía mucha habilidad para eso" contó en la morgue la angustiada madre.(LaIguana.TV)Lo más visto en @ContexyoDiario #3"Azotes mataron a joven con discapacidad en Guarenas - https://t.co/C4mwrP1unW- Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) 25 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi