El analista económico y titular de Datanálisis, Luis Vicente León, se refirió al asunto de la inmigración venezolana y, en su opinión, es una situación muy compleja."El tema de inmigración es muy difícil, la gente cree en que 'me voy', esa expresión significa visa que a veces no la tienes, trabajo que ya no vas a conseguir lo mismo incluso con un nivel educativo alto", sostuvo el también profesor durante una entrevista por Globovision.Detalló que "cuando vas a otro país y no es una inmigración formal, normalmente un médico tiene que trabajar como asistente, los odontólogos solo pueden hacer limpieza, te vas complicando y perdiendo terreno".