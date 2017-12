Un grupo de niños con alto rendimiento académico de la parroquia San Agustín de Caracas recibieron este 24 de diciembre el regalo de conocer el Parque Nacional Canaima, ubicado en el estado Bolívar.En transmisión de Venezolana de Televisión, el comandante general de la Aviación Militar Bolivariana y encargado de dirigir este viaje, Iván Hidalgo Terán, expresó su satisfacción por haber podido "brindarles a estos niños de bajos recursos la oportunidad de conocer el Parque Nacional Canaima", donde además tuvieron la oportunidad de realizar un intercambio cultural con los niños indígenas de esta región."Nos sentimos orgullosos de haber contribuido un poco con el espíritu navideño y de unión de nuestros niños y, sobre todo, verlos disfrutar. Los niños se han comportado de maravilla y han demostrado valorar este viaje", señaló Hidalgo Terán.Precisó que este regalo navideño fue posible "gracias a las políticas de inclusión del Gobierno Bolivariano, porque en otras circunstancias (los niños) no hubiesen podido tener la oportunidad de volar en nuestras naves y llegar a este parque que no es de fácil acceso"."Esto es una muestra del reconocimiento a la capacidad y talento que tienen los niños de nuestros barrios, que de no ser por estos programas de inclusión, ni nos enteraríamos de las capacidades que tienen", destacó el efectivo militar.(AVN)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi