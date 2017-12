Por Pedro Benítez – Alnavio.com (ALN).- ¿Qué relación hay entre la reciente toma por parte de Cuba de la posesión completa de la refinería de Cienfuegos que compartía con Petróleo s de Venezuela (PDVSA) y el severo desabastecimiento de gasolina que padecen la mayoría de los estados occidentales de Venezuela en los últimos días del año?Hoy Venezuela no puede cumplir ni con sus propias necesidades internas de petróleo / EFE: Héctor PereiraEl colapso petrolero es la respuesta. En un ciclo perverso descendente, la industria petrolera venezolana no ha escapado de la crónica falta de dólares acelerando la caída de la producción, de la capacidad de refinación y del flujo de caja para importar gasolina. No es una tendencia nueva, pero todas las evidencias indican que en 2017 se precipitó el proceso, lo que entre otras cosas le está impidiendo al país sacar provecho de la moderada alza en la cotización de los hidrocarburos a nivel mundial.Siga leyendo esta información en Alnavio.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi