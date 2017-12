/ Creo prudente recordar algunos principios de la filosofía "Bolivariana" del Padre de la Patria: Simón Bolívar, quien amen de haber liberado cinco repúblicas, nos legó los principios cívico-militares, para defender a nuestra Patria con dignidad cívica y honor militar. Con la finalidad de impedir el que una anti-historia, procedentes de seres que no saben diferenciar lo que es la Tesis de la Antítesis, la Verdad de la Mentira para poder dar vigencia a la Justicia, a la Moral y a la Constitucionalidad, e impedir así, el que seres ignorantes y ambiciosos nos las arrebaten. Tal como nos está sucediendo a los venezolanos en estos perversos 18 años, producto de una muy mala interpretación del verdadero concepto filosófico del "Bolivarianismo de Simón Bolívar". Error este, que no les ha permitido ver la abismal diferencia entre: La vida de Jesús y la de Judas, Dios y Satanás, Gandhi y Mao, chávez y BOLÍVAR; donde este último nos dijo: "….hay militares que deshonran las insignias que llevan….están llenos de ambiciones bastardas creando un fetichismo de alternabilidad entre ellos mismos, llevando a Venezuela a una absurda y permanente tragedia….transforman la Constitución en un simple papel, la libertad en anarquía y la vida del ciudadano en un tormento….transforman la milicia en indisciplinada y agotan los erarios nacionales con los abultados sueldos de sus Planas Mayores… el deber del ejército es guarnecer las fronteras.. !Dios nos preserve de que vuelvan sus armas contra los ciudadano¡". Con este breviario del pensamiento de nuestro Libertador, creo que podemos comprender mejor, las funestas consecuencia de del Militarismo Mal Entendido, durante estos 18 años del Social-fascismo del S.XXI, que ha contribuido muy significativamente en el actual Desastre Nacional. En primer término, ellos deben comprender, el que solamente representan el 1% de la población civil Venezolana de la cual salieron. Y, se formaron bajo el principio democrático y Constitucionalista de vivir bajo el Acuartelamiento militar, donde deben convivir democráticamente de acuerdo a su rango, tal como lo hacemos los Universitarios en el mundo académico. Ellos entienden que el Art. Nº 328 de la Constitución dice: Las FAN…no deben tener ninguna militancia de tipo político….ellos deben garantizar la independencia y la soberanía nacional y en ningún caso al de Persona o Parcialidad Política; y en el Art.Nº 330…los integrantes de la FAN tiene derecho al sufragio….no al proselitismo político y a un cargo de elección popular..Lo cual confirma que no pueden ser deliberantes y el de que son apolíticos.En este aspecto los venezolanos demócratas, no comprendemos, cómo el Ministro de la defensa Padrino López, publicó en Gaceta Oficial el año 2015, el Decreto Nº 008610, según el cual, ellos pueden hacer uso de las armas militares contra las manifestaciones pacíficas de los civiles, sus consecuencias todos las sufrimos directa o indirectamente. "!Dios nos preserve, de que los militares vuelvan sus armas contra la población civil ¡. Simón Bolívar."Tampoco comprendemos, cómo el alto mando militar del chavismo-madurismo permitieron la ocupación Cubana en puestos que solamente lo pueden efectuar los nacidos en Venezuela , la violación de los Derechos Humanos, la creación de fuerzas armadas para-militares denominados los Colectivos, la descarada violación de nuestra Constitución por el TSJ y por el CSE, etc. Obviamente, que también sabemos el que no todos ellos, forman parte y admiten este Militarismo Mal Entendido; pero los que si lo han tolerado y admitido, han demostrado hasta la saciedad, a nivel Nacional y Mundial, el que este grupo de indolentes y de sumisos oportunistas, el que han carecido de "Moral y Luces" en todos los polifacéticos cargos por ellos desempeñados en la administración cívica y militar. Como profesor universitario, no he encontrado hasta el Sol de hoy de estos charreteros, obra alguna por ellos publicadas en el campo sociológico, histórico, económico, filosófico, científico etc, que los profesores podamos indicar a nuestros alumnos, para su superación intelectual en las mesas Redondas y Seminarios que les programamos para su formación profesional.Muy diferente, es la actitud asumida para con los militares, en los países evolucionistas como EEUU, Francia, Inglaterra , Canadá, España etc, donde existen Escuelas o Institutos, donde los militares con rango de Coronel, estudian junto a civiles: Diplomacia, Abogacía, Medicina, manejos de industrias y otras materias que tengan que ver con los intereses de esa Nación. El resto de la milicia, se dedica al estudio de: Estrategia militar, Grupos de Combate, Teatro de Operaciones etc Ninguno de esos planes han sido aplicados en nuestro país, que preste un beneficio al militar y a la población de la cual él surgió. Los únicos planes que han surgido son: "Patria-Socialismo o Muerte" de Chávez Frías, el decreto Nº 008610 del ministro Padrino López y el batallón genocida Bolívar-Chávez. Y ese no es el sagrado y patriota destino de un Militar Constitucionalista de Carrera; de haber sido así hoy Venezuela fuera otra. En tus manos y en las nuestras esta el futuro de la verdadera Venezuela que nos legó Simón Bolívar. ¡VOILÁ¡Valencia:25-12-2017.Dr: Rafael Tobías Blanco Vilariño. Médico Microbiólogo Clínico. Universidad de Carabobo- Valencia- Venezuela