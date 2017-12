/ Según datos del Ministerio de Energía de Nación, en los ocho primeros meses de este año, las regalías petroleras cayeron de los u$s 1284,7 millones percibidos en el 2016, a u$s 1046,9 millones del 2018.La diferencia fue de u$s 237.8 millones, lo que representó un 18.5% menos.Sobre esta realidad, Chubut, Neuquén y Santa Cruz fueron las que mayores bajas tuvieron en sus ingresos.Entre las causas de esta caída pueden apuntarse la baja del crudo, el fin del barril criollo, el desastre climático de Comodoro Rivadavia, agregados a una baja del 7% en la oferta de petróleo y de un 1% en gas.La mayor caída, pese a su Vaca Muerta, fue para Neuquén con un 19,9% interanual menos en gas y un 23% menos en petróleo. Las cifras darían la razón a quienes sostienen que producción de los proyectos no convencionales suelen caer a la mitad al año de desarrollo.Chubut recibió u$s 202 millones, un 13.7% menos. Fue la segunda provincia en caída de ingresos ingresando por petróleo solo u$s 187,8 millones y u$s 12,4 millones por gas.Sergio Bohe, ministro de Hidrocarburos de Chubut, explicó que en el primer semestre cayó un 10% la producción de hidrocarburos, en parte por la tormenta, y también por la baja del barril criollo, a lo que ahora se debe agregar la "liberación del mercado, que nos está comiendo puestos de trabajo acá e industria nacional en todos lados. La refinación está solo en Buenos Aires".Según Bohe hace unos años las regalías representaban casi el 35% de los ingresos de Chubut, mientras que ahora rondan el 20%.Santa Cruz a su vez tuvo una merma en sus ingresos por regalías del orden del 18.7%.Las mayores caídas se registraron en La Pampa (u$s 14,4 millones; baja de 45%) y Formosa (u$s 1,5 millón, 40% menos), aunque con ingresos escasos.Según los especialistas, para Chubut la situación se seguirá complicando en la medida en que no haya un fuerte incremento de los precios.Con información de ADN SurCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi