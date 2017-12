/ Pdvsa enfrenta la posibilidad de perder su huella en el Caribe, ante la incapacidad de cumplir su promesa de suministrar crudo y combustible a sus socios en el programa PetroCaribe, además de las facturas impagadas que enfrentan dichos países con la holding petrolera venezolana.Pdvsa perdió una participación en una refinería cubana y un arrendamiento de tanques de almacenamiento en las Bahamas. Ahora se enfrenta a perder acciones en refinerías desde Jamaica a Curazao, y tanques de almacenamiento desde San Eustaquio a Bonaire. Es un cambio profundo en comparación a una década atras, cuando Pdvsa recogió activos y amigos en toda la región antes de un impulso planificado a su producción que nunca sucedió.Acosada por una fuerte carga de deuda y paralizada por las sanciones estadounidenses, Venezuela ha visto caer su producción de petróleo por debajo de los 2 millones de barriles diarios desde más de 3 millones de barriles en 2013, dejando atrás refinerías subutilizadas, promesas incumplidas, facturas impagas e instalaciones vencidas por falta de mantenimiento.Los acontecimientos recientes parecen indicar que Pdvsa "involuntariamente" saldrá del Caribe, dijo Mara Roberts Duque, analista de BMI Research con sede en Nueva York."Si no pueden mantener estos activos del Caribe en buenas condiciones, tendrán importantes implicaciones en la cadena de suministro", ya que los activos complementan los de Venezuela , dijo Duque por teléfono, reseñó Bloomberg. "No pueden hacerlo con sus activos domésticos. También necesitan instalaciones en el Caribe para complementar su producción nacional de productos refinados".Las instalaciones de terminales en el Caribe sirven como una plataforma para almacenar y enviar petróleo crudo y productos, que representan más del 95 por ciento de las exportaciones totales de Venezuela . Los tanques de almacenamiento en Bonaire pueden contener hasta 10 millones de barriles y se utilizan principalmente para manejar cargas de combustible con destino a China y Singapur. Las refinerías de Pdvsa en el Caribe representan el 16 por ciento de la capacidad mundial de procesamiento de petróleo de la empresa, según datos compilados por Bloomberg.A medida que cae la producción de crudo de uno de Pdvsa y aumenta la deuda, tiene sentido reducir el tamaño, dijo Kurt Barrow, analista de IHS Markit."No pueden darse el lujo de mantener las instalaciones y necesitan cada dólar o bolívar para hacer pagos de bonos y financiar al gobierno", dijo Barrow por teléfono desde Houston. "Están luchando por mantener de alguna manera su infraestructura nacional de petróleo y gas"."Deshacerse voluntaria o involuntariamente de activos en el Caribe no resolverá sus problemas", dijo Onley por teléfono desde Londres. "Hay muchas cosas que deben suceder, y una de ellas es que el petróleo necesita llegar a $ 80 para que las cosas comiencen a verse bien para Pdvsa".Con información de BloombergCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi