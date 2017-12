El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) emitió este lunes un mensaje a la nación tras el indulto otorgado a Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad.En medio de protestas que rechazan el indulto humanitario que otorgó en la víspera de navidad PPK, afirmó que sea posiblemente la decisión más difícil que de su vida, ya que se trata de la salud de un expresidente del Perú."Quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y posibilidades de vida de un ex presidente del Perú", afirmó.El mandatario defendió y justificó su decisión al afirmar que el gobierno de Fujimori contribuyó al progreso del país e indicó que "No debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión".Esa decisión ha generado una serie de protestas en todo el país.En su mensaje pidió a los peruanos que no se dejen llevar los odios recalcando que "Mi decisión es compleja y difícil, pero es mi decisión"."No nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos nuestro país, pasemos esta página y trabajemos juntos por nuestro futuro, que es jóvenes del Perú, su futuro", expresó.PPK tildó de "excesos" y "errores graves" los delitos de Alberto Fujimori y resaltó que la decisión se fundamenta en razones humanitarias.PPK, leyendo su pronunciamiento, se dirigió a los jóvenes. Al mismo tiempo, deseó Feliz Navidad."Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión, la justicia no es venganza. (…) las heridas abiertas solo podrán cicatrizarse a partir de un esfuerzo reconciliador y de una voluntad de la que todos debemos formar parte", insistió.El presidente se dirigió especialmente a los jóvenes"Quiero dirigirme especialmente a la mente y corazón de mis conciudadanos más jóvenes: les pido, jóvenes peruanos, que las emociones negativas heredadas del pasado no limiten los objetivos que tenemos que alcanzar para terminar de vencer la pobreza"."No nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos nuestro país, pasemos esta página y trabajemos juntos por nuestro futuro, que es jóvenes del Perú, su futuro", puntualizó.Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por los casos La Cantuta y Barrios Altos. El primer caso abarca el asesinato de 15 personas, incluido un niño de 8 años, durante una fiesta en la que se creía que participaban miembros de Sendero Luminoso, lo que fue descartado por la justicia.El segundo caso corresponde al secuestro asesinato y entierro en fosas a ocho estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, el 18 de julio de 1992. En ambas acciones estuvo involucrado el Grupo Colina, un destacamento de inteligencia que combatía a movimientos como el Sendero Luminoso y el Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Fujimori garantizó la impunidad a esta organización.(teleSUR)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi