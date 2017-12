VENEZUELA: "No critico ayuda del gobierno al pueblo, pero no convertir un país de reparto": Luis Vicente León

"El gobierno con los subsidios intenta ayudar a una población muy pobre ¿podemos criticarlo? No, yo no criticaría que quiera ayudar a la ciudadanía que tiene problemas sociales, que no puede adquirir a los productos", expresó el presidente de Datanálisis Luis Vicente León.No obstante, el también analista económico, expresó a través del canal Globovision que sí critica "que esa no es la solución del problema, tú no puedes convertir en un país de reparto a la población más pobre, sin estar solucionado el problema real".Agregó que no existe "generación de riquezas, ni de recursos y eso va a ser indispensable para resolver el problema de la inflación".