La existencia de objetos voladores no identificados que se valen de tecnología más avanzada que la nuestra ha sido demostrada "más allá de toda duda razonable", sostiene Luis Elizondo, exjefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono, en declaraciones al periódico The Telegraph.Elizondo, que dejó su cargo en el programa secreto del Pentágono el pasado mes de octubre, alerta a otras naciones de la necesidad de "ser conscientes" de la amenaza potencial de los ovnis. "Creo que está bastante claro que no somos nosotros ni otros países, por lo que uno debe preguntarse de donde proceden", agrega el exfuncionario de Pentágono. "Odio utilizar el término 'OVNI', pero eso es lo que estamos observando", añade."Empezamos a notar tendencias y similitudes entre los incidentes", comenta el exfuncionario, señalando como rasgos distintivos de los ovnis su "maniobrabilidad extrema", su velocidad hipersónica sin estampido sónico" y "velocidades de 7.000 mph- 8.000 mph [1.126 -1.287 km/h]". A menudo han aparecido cerca de instalaciones nucleares y centrales eléctricas, añade."Nunca ha habido muestras de hostilidad, pero dada su forma de maniobrar, como nunca nadie lo había hecho antes, debemos ser conscientes de que algo podría suceder", advierte el exfuncionario de Pentágono, que dejó su cargo por el carácter excesivamente secreto del programa.Desde el Departamento de Defensa se afirma que el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono se cerró en 2012 después de cinco años, aunque personas cercanas al proyecto insisten en que existe a día de hoy y que en 2012 dejó de contar con la financiación del Pentágono, permaneciendo partes del programa en secreto. El Pentágono llevaba años financiando este programa en el marco del que se investigaban casos de avistamientos de ovnis, señala The New York Times.El comentario de exjefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono surge a raíz de la reciente publicación de un video clasificado donde dos piloto s de la Armada de EE.UU. se encontraron cara a cara con un misterioso objeto volador en noviembre de 2004. Este episodio ha sido investigado en el marco del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono, informa The New York Times.