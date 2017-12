Los familiares de las víctimas de la dictadura del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, pedirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anular el indulto concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski la noche del pasado domingo 24 de diciembre.El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, aseguró que el indulto a Fujimori tiene irregularidades y la Corte IDH puede pedir al Estado peruano revertir la decisión tomada por el presidente Kuczynski, reseñan medios peruanos.Rivera aseveró que que el indulto es parte de un "acuerdo político bajo la mesa" entre Kuczynski y Fujimori para que el primero pueda seguir gobernando a cambio de la libertad del segundo.Asimismo, el oncólogo peruano Elmer Huerta, coincidió con Rivera y agregó que las enfermedades por las cuales se le otorgó el perdón a Fujimori son normales en una persona de la tercera edad y no conllevan un riesgo fatal.'Todos saben que Fujimori tenía en prisión un nivel de atención médica como muy pocos', añadió.El médico cuestionó la afirmación del informe, de que el encierro podría agravar la situación y replicó que científicamente no puede utilizarse el condicional 'podría' y que 'no hay estudios científicos que indiquen que el cáncer regrese o se agrave por la situación carcelaria del personaje', reseña Prensa Latina.Kuczynski, otorgó al expresidente de ese país Alberto Fujimori, un indulto humanitario debido a su complicado estado de salud.Fujimori tenía una condena de 25 años de cárcel que purga por delitos de lesa humanidad que le fue otorgado en el 2009. Además, tenía una condena de ocho años tras ser hallado culpable del delito de peculado por desviar fondos militares para sobornar a diarios sensacionalistas durante el ejercicio del poder entre 1990 y 2000.En 2007 había sido condenado por un allanamiento ilegal y en 2009 por dos matanzas de sospechosos de corrupción y otros crímenes de lesa humanidad, y el mismo año fue sentenciado en otros dos procesos por corrupción.(AVN)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi