Protestas en Perú contra el indulto a Fujimori La movilización en Lima terminó con al menos un detenido. La Policía lanzó gases lacrimógenos a pesar de que se realizaba de manera pacífica.Miles de personas se manifestaron en las principales ciudades de Perú para protestar por el indulto concedido por el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, al exmandatario Alberto Fujimori. La marcha más multitudinaria, con unas 6.000 personas, se celebró en Lima y terminó con al menos un detenido. La Policía lanzó gases lacrimógenos a pesar de que se realizaba de manera pacífica.La concentración quiso dirigirse hacia el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo peruano, o a la clínica donde permanece hospitalizado Fujimori, pero terminó ante el Palacio de Justicia frente a la negativa de las autoridades de permitir la marcha a dichos lugares.Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de cárcel por la autoría mediata de las matanzas de 25 personas en 1991 y 1992 perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.Kuczynski firmó el indulto solo tres días después de salvar su cargo en la votación del Congreso gracias a la abstención de diez fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor del exmandatario, que anteriormente había pedido de manera abierta al presidente indultar a su padre.El indulto está sustentado por razones humanitarias, al considerarse que Fujimori, de 79 años, padece una enfermedad no terminal grave, degenerativa, progresiva e incurable, cuyas condiciones se agudizan en prisión.Según el informe de la junta médica que recomendó el indulto, Fujimori padece fibrilación auricular paroxística, hipertensión, insuficiencia mitral, cáncer de lengua del que ha sido operado en seis ocasiones y una hernia lumbar.Fujimori se encuentra actualmente en una clínica de Lima, donde este domingo (24.12.2017) recibió la noticia del indulto acompañado de sus hijos, tras haber sido trasladado el viernes desde la prisión donde cumplía su condena, y a la que ya no volverá cuando termine su hospitalización.Fujimori permanecerá hospitalizado "por unos días más", anticipó su hija mayor Keiko, ex candidata presidencial y principal líder de la oposición al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski."Mi padre pasó la mejor Navidad en los últimos 12 años (desde que estuvo preso)", afirmó Keiko, quien acudió a la clínica con sus hermanos Hiro y Sachi, piloto y arquitecta, respectivamente, y ambos ajenos a la política.