"Acabo de escuchar a un grupo de amiguetes…". Así empieza el mensaje de una usuaria en Twitter que se ha convertido en viral esta Navidad por denunciar una situación demasiado conocida por todos. Bajo el nombre de Pris., la tuitera explica en un mensaje que ha escuchado una conversación a un grupo de hombres de unos 30 años. Uno de ellos estaba criticando a su pareja por un supuesto exceso de peso, a lo que sus colegas reaccionaron con risas. Pris. le responde en el mismo mensaje que a su novia no le sobra peso, "le sobras tú".La respuesta de las redes no se hizo esperar. La publicación tiene más de 21.000 me gusta y se ha compartido más de 13.000 veces.También hay quien no le ha gustado la publicación y que acusan a la usuaria que compartió la anécdota en Twitter de no haber hecho nada para evitarlo.(Msn.com)pic.twitter.com/3seWicgerY- Mercury (@MeRcUrySpiriT) 25 de diciembre de 2017 Con tu permiso, me he hecho un logo con esa frase para imprimírmelo en una camiseta. Y cambiando el "Chaval" por "Cariño". Lo dejo aquí para dominio público: -No dejo link de descarga porque tampoco es que tenga mucha calidad de por si xD- pic.twitter.com/WFn9tpaVet- Noah Darkfire (@NoahNyanya) 24 de diciembre de 2017 Y a él un cerebro, pero en Navidad no vamos a andar recordándole las carencias a los deficientes mentales. Espero que esa pobre se de cuenta del imbécil que tiene al lado.- PinkPanther (@soydechocolate_) 25 de diciembre de 2017 Y que más da? Si tanto te ofende, haberle preguntado pork decia eso, callandote eres complice de lo que segun tu es un comportamiento machista, por subirlo a twitter no has ayudado a esa chica, parece que solo te interese el postureo.- Inmortal Carlino (@adriggez) 25 de diciembre de 2017