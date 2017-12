El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, envió un mensaje a los ciudadanos peruanos luego de conocerse la noticia de su indulto.A través de un video publicado en su página de Facebook , un 'convaleciente' Fujimori pide perdón desde la unidad de cuidados intensivos de una clínica limeña al pueblo peruano por haberles "defraudado" durante su mandato de diez años (1990-2000)."Soy consciente de que los resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco, por otro lado, que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón, de todo corazón", dice en la grabación.Fujimori recibió un indulto por parte del actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, el pasado 24 de diciembre.El exmandatario se encontraba cumpliendo una sentencia de 25 años de prisión a la que fue condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad: se le consideró culpable de ser autor mediato durante su gestión de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer Ampudia.En el video publicado este martes, Fujimori agradeció a Kuczynski por el gesto o "paso complejo", como lo denominó, y decidió "apoyar" su llamado a la "reconciliación"."Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar, me aúno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país, porque para los peruanos, el Perú está primero", añade.La noticia del indulto ha generado un descontento generalizado entre los peruanos, que han salido a las calles a manifestarse para pedir que sea revertida la decisión. También se ha anunciado que una organización impondrá una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Este paso de Kuczynski se dio tres días después que no fuera aprobada la 'vacancia presidencial' en su contra en el Congreso peruano, en un rápido juicio político que se le realizó y en el que la bancada fujimorista insistía en su destitución. Al mandatario se le acusó de presunta vinculación en el megacaso de corrupción Lava Jato, en el que está implicada la corporación brasileña Odebrecht.Para ver el video haga clic aquí .(RT)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi