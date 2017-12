/ El expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años de prisión por el asesinato de 25 personas, pidió perdón a sus compatriotas dos días después de su indulto, que ha provocado multitudinarias protestas en el país.“ Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, dijo Fujimori desde su cama de una clínica limeña donde se recupera de una arritmia.El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, justificó el indulto que le otorgó al exmandatario con el argumento de que como demócrata no podía permitir que muriera en prisión, e instó a los peruanos a no dejarse llevar por el odio."La justicia no es venganza, todo indulto es por esencia controversial. Hay un grupo importante de peruanos que se oponen al mismo; mi decisión es especialmente compleja y difícil, pero es mi decisión ", afirmó Kuczynski en el mensaje.Con información de Voz de América/ DPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi