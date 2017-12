/ De acuerdo a un estudio realizado por Seguros y Banca, se evaluó el estado financiero de Seguros Nuevo Mundo , en este se llegó a la conclusión de las irregulares de la institución aseguradora por el déficit de la planificación estratégica, lo cual afecta la gestión de la empresa. En consecuencia lograr una estabilidad relativa en cuanto a beneficios es difícil, situación que es evidente en los resultados de la posición del ranking asegurador en el cual Seguros Nuevo Mundo se encuentra en el vigésimo tercer puesto. En la investigación realizada para mostrar la realidad de la aseguradora, se ha encontrado demandas que han ocasionado el embargo del patrimonio de la aseguradora producto de la ejecución de fianzas del Estado. Las contratistas que han solicitado el servicio de Seguros Nuevo Mundo con relación a las fianzas bien sean de anticipo, fiel cumplimiento, daños y perjuicios o terminación anticipada ante grandes empresas estatales como son Pdvsa, Corpoelec, etc. no han dado cumplimiento cabal a a la ejecución de sus obras por lo que la aseguradora ha tenido que asumir el compromiso de pago, afectando gravemente su patrimonio. En el año 2011 , la Sala Político Administrativa declaró procedente la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la apoderada judicial de la República Bolivariana de Venezuela , por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, contra la sociedad mercantil Seguros Nuevo Mundo. En el presente caso el 7 de octubre de 2010 , la apoderada judicial de la República demandó por ejecución de fianza a Seguros Nuevo Mundo, basado en que el 20 de noviembre de 2001, el señalado Ministerio suscribió junto con el Consorcio Grad-Eiffel, un contrato administrativo de obra para el diseño, proyección, construcción, dotación y asistencia técnica del Establecimiento Penitenciario Marhuanta, ubicado en la población de Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Argumentó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, entre otras cosas, que la obra no fue desarrollada de acuerdo a lo pactado, al sufrir retrasos, múltiples prórrogas, hasta que el 10 de septiembre de 2008, el Ministerio a través del Juzgado Quinto de municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, notificó a la empresa contratista del lapso perentorio para la entrega de la obra terminada, en cumplimiento del contrato, pero dicho plazo no fue cumplido por la contratista, según se desprende de la inspección judicial realizada el 17 de noviembre de 2008 por el Juzgado Tercero del municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, donde se evidenció la no culminación de la obra. En vista de lo anterior el Ministerio estimó la demanda en la cantidad de US $ 18.600.547,49, que a la tasa de cambio oficial actual de Bs. 4,30 por cada dólar de los Estados Unidos de América, equivalen a Bs. 79.982.354,25, resultante de la sumatoria de los conceptos cuyo pago se reclama a la empresa Seguros Nuevo Mundo. Estas irregularidades en la ejecución de fianzas es lo que ha comprometido el patrimonio de la empresa por lo que le ha costado levantarse y posicionarse entre las empresas líderes del sector asegurador. Asumir riesgos superiores a la capacidad de pago afecta la gestión de la empresa significativamente, aunque se desconoce que Seguros Nuevo Mundo éste involucrado en fraudes o hechos ilícitos su situación financiera deja mucho que decir para sus clientes que deseen comprometer su salud o bienes con esta compañía que no posea un margen de solvencia adecuado. También es importante señalar que de acuerdo al estudio realizado por Seguros y Banca, el porcentaje de siniestros ocurridos supera los gastos operacionales, por lo que es evidente la mala gestión en la selección de los riesgos. Escrito por: Alejandra RojasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi