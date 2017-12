/ El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, reveló que desde el 2014, cuando el presidente Nicolás Maduro tomó posesión a su cargo, han habido 12.013 detenciones por factores políticos. “Solo este año han sido más de 5.400, entre abril y ahora”.Sostuvo que el mayor número de presos políticos ha sido de 676 presos políticos, aunque actualmente la cifra supera los 200, “esto no quiere decir que el problema se haya rebajado”."Al Gobierno le interesa mantener un coste político de la represión no tan alto. Utiliza el efecto de la puerta giratoria: mientras libera a unos, encarcela a otros"El abogado aseguró que los dirigentes políticos no superan el 4% de los presos políticos. Explicó que la mayor cantidad son personas que protestan y, sobre todo, estudiantes jóvenes e incluso personas que emiten mensajes a través de las redes sociales Alfredo Romero expresó que si el Foro Penal no existiese no se conocería el número de presos políticos. Reiteró que, es la única organización que tiene un registro de todas las detenciones, al menos de forma detallada, desde 2014.Con información de La PatillaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi