Este lunes el gobierno de Canadá anunció la expulsión del país del encargado de negocios de la embajada de Venezuela , Gral(R). Wilmer Barrientos, en represalia por la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de declarar persona "non grata" a un diplomático canadiense. Chrystia Freeland , ministra de Asuntos Exteriores canadiense, anunció la medida hoy en un comunicado en el que señaló además que el embajador de Venezuela , que Caracas retiró del país en protesta por las sanciones adoptadas por Ottawa contra el régimen de Maduro , "no es bienvenido en Canadá". "El Gobierno de Venezuela ha anunciado que el encargado de negocios de Canadá en Caracas ha sido declarado persona 'non grata' y será expulsado del país. Esta acción es típica del régimen de Maduro que ha socavado de forma consistente todos los esfuerzos para la vuelta a la democracia", dijo Freeland.Con Información de