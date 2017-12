/ El estrés forma parte del ser humano desde su creación, ya que ese estado de alerta le ha permitido su superviviencia en la Tierra, aunque en la actualidad, esa tensión puede ser trabajada a través de la inteligencia emocional.En entrevista para FM Center es Noticia , el director académico de Caracas Coaching, José Bermúdez, recalcó que es importante reconocer qué elementos causan estrés para así poder sobreponerse a las situaciones.“A pesar de toda la crisis, las empresas siguen apostando por darle capaticación a los empleados, para que el empleado cuente con incentivos”, indicó Bermúdez. “ Muchas veces, en el afán de ver lo que queremos, olvidamos exactamente lo que tenemos “.“No existe el fracaso, solamente existe el resultado” Bermúdez indicó que el uso de un lenguaje positivo constantemente, queda grabado en nuestro inconsciente y permitirá que alcancemos metas poco a poco.“Si nosotros creemos que podemos, empezamos a generar una sensación de seguridad que nos permite ir haciendo acciones, pero, si por el contrario creemos que no podemos, no vamos a lograr nada”, explicó.El director académico de Caracas Coaching, José Bermúdez, indicó que las personas, si quieren volver a empoderarse, es trazarse metas pequeñas para poderlas realizar y de ese modo, recuperar la confianza que había perdido .“Lo inicial es entencer que no se trata solamente del resultado, sino también de enamorarse del proceso”, indicó Bermúdez.¿Qué puede hacer el venezolano para dominar y enfrentar el estrés? José Bermúdez afirmó que el manejo del estrés es “sumamente interesante” porque está dentro del ámbito de la inteligencia emocional y, a pesar de que el estrés forma parte de la vida diaria de los venezolanos ante la crisis que atravesamos, hizo una serie de recomendaciones:Autoconocimiento: “¿Qué es el autoconocimiento? es interpretar en el mismo momento, qué me sucede, cuáles son mis emociones, qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y de qué forma se manifiesta físicamente en mí ese estrés”, explicó. “Ser capaces de reconocer esas primeras sensaciones, nos van a permitir luego pasar al segundo estado”. Autorregulación: “Es el momento en el que podemos gestionar de forma adecuada la emoción. Una vez que yo reconozco qué me produce ele strés, soy capaz de gestionar, soy capaz de o moverme hacia lo que quiero, o de evitar aquellas cosas que me producen estrés”. ¿Qué recomienda Caracas Coaching al estrés que atraviesan los venezolanos? Básicamente, el estrés es una respuesta fisiológica del humano ante el entorno, por eso José Bermúdez dijo que “en los entornos la recomendación es: darle un propósito a tu vida, pero no pierdas de vista la foto actual. Ve planteando metas pequeñas y, a partir de ellas, ir conquistando ese gran propósito superior “.Ante una Venezuela convulsa, expertos recomiendan lenguaje positivo para manejar el estrés Con información de RU/DPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi