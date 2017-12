/ A pocos días para el fin de año, aún son numerosos los usuarios que todavía no pueden trasladarse al interior del país por diversas fallas.El terminal de pasajeros Aeroexpresos Ejecutivos, ubicado en Bello Monte, no ha sido la excepción, pues usuarios denuncian que desde la noche de este lunes se encuentran haciendo cola y anotándose en listas para conseguir un boleto y así poder viajar al occidente del país, específicamente, a San Cristóbal y Maracaibo.“ He venido 3 veces a cambiar el boleto “, manfiestó Marleny Montenegro, usuario que con cara de cansancio denunció que tras los intentos las autoridades del terminal le dicen “que venga otro día”. “ Vengo ahorita y me dicen de mala gana que tengo que hacer una cola para cambiar el pasaje y, además, pagar la diferencia “, que aunque no la sabe, es estimada en Bsf. 100.000 más que el precio que pagó por el boleto.“A mí me parece un abuso porque si yo tengo mi pasaje, qué les cuesta cambiármelo”, indicó, al tiempo que detalló que el costo del boleto fue de Bsf. 210.000.Denuncias como las de Marleny Montenegro se pueden encontrar en diversos terminales, pues los pasajeros consultados indicaron que la situación es similar en otros sitios, tanto públicos como privados. Afirman que se les ha hecho “imposible” conseguir boletos.DPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi