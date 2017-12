© David Osio

14:22.Lima, dic. 26. El presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Juan Falconí, descartó hoy haber recibido alguna orden, llamada o indicación para recomendar el indulto al exmandatario Alberto Fujimori, concedido por el domingo por Pedro Pablo Kuczynski.Tras señalar que actuó de acuerdo con su conciencia, el también viceministro de Justicia rechazó las supuestas ?teorías conspirativas? que se comentan en las redes sociales , y aseguró que, de haber recibido algún tipo de presión en torno al indulto , no la hubiera permitido.?No he recibido ni recomendación, ni llamada, ni orden, ni indicación directa o indirecta. Este es un tema de conciencia, y quienes me conocen saben que yo obro según mi conciencia. Lo digo públicamente, yo descarto las teorías conspirativas?, subrayó Juan Falconí en RPP. Pedro Pablo Kuczynski, en uso de sus atribuciones constitucionales, decidió el último domingo conceder el indulto humanitario a Alberto Fujimori (1990-2000), así como a otras siete personas en similar condición.El anuncio de este indulto se hizo mediante un comunicado oficial, emitido por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, teniendo entre sus argumentos la salud del exmandatario, quien continúa bajo cuidados médicos en una clínica de Pueblo Libre.?El Presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori y a otras siete personas?, señaló el documento.La decisión del indulto generó reacciones a favor y en contra, y llevó a personajes políticos, como el ex titular del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, a señalar que la decisión se pactó con un sector del fujimorismo a cambio de votos para impedir la vacancia presidencial ..

