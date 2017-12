© David Osio

16:41.Lima, dic. 26. Entre la Nochebuena y las primeras horas del 25 de diciembre los bomberos voluntarios atendieron en Lima y Callao 232 emergencias, entre atenciones médicas, accidentes de tránsito e incendios, un 20% menos en comparación de años anteriores.Según informó el comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, brigadier general Andrés Angeles Bachet, en el 2016 se reportaron 310 emergencias.Atribuyó la baja de este año al trabajo de prevención de accidentes por el uso de productos pirotécnicos que bomberos y Sucamec han desplegado.Una de las acciones de prevención, presidido por Sucamec, es la campaña "Los Detectores del Peligro" , que este año sensibilizó a medio millón de escolares mediante activaciones especiales y repartiendo material informativo en todas las regiones del país, para evitar que más niños sufran accidentes por pirotécnicos.Apoyo de la ciudadanía Juan Dulanto Arias, superintendente nacional de la Sucamec, señaló que las emergencias se pueden reducir aún más con la contribución activa de la ciudadanía. ?Exhorto a los padres de familia a que no permitan que los niños jueguen con pirotécnicos.No solo debemos estar atentos en nuestro entorno cercano, sino también es nuestra obligación colaborar con las autoridades?, señaló.El titular de la entidad recordó que la ciudadanía tiene a su disposición el aplicativo móvil de la Sucamec para alertar a las autoridades sobre puntos de venta no autorizados de productos pirotécnicos.?Estamos atentos a sus denuncias y no bajaremos la guardia?, señaló. Fiscalización por Año Nuevo Desde su ámbito fiscalizador, la campaña desplegó un operativo inopinado el mismo 24 de diciembre en Lurín, donde se clausuró una feria de productos pirotécnicos no autorizada. Asimismo, con apoyo de la PNP, el Ministerio Público y autoridades locales, se incautó material pirotécnico de venta prohibida en Arequipa, Huancayo, Cusco, Chiclayo, Piura, Iquitos, Puno, Tacna, Trujillo, Ica, Chimbote y Cajamarca.Dulanto Arias anunció que la Sucamec intensificará los operativos inopinados con miras a las celebraciones de Año Nuevo, sobre todo en las ferias de productos pirotécnicos autorizados, verificando que no se relajen las medidas de seguridad establecidas en estos puntos.?Hemos asignado dos agentes para cada feria, por tanto la fiscalización es constante?. Más en Andina: Manuel Burga: ¿Qué dijo tras fallo de justicia estadounidense? https://t.co/GmHE6v22yA pic.twitter.com/FVq8a2zB36? Agencia Andina (@Agencia_Andina) 26 de diciembre de 2017.

