12:49.Lima, dic. 26. La Sucamec pidió a la población que reporte la venta ilegal e irresponsable de productos pirotécnicos a través de su aplicativo móvil disponible gratuitamente en Play Store.Desde esta aplicación, informaron voceros de la institución, se pueden denunciar vía GPS los puntos de venta no autorizados, con lo cual todos los ciudadanos pueden ayudar a combatir este problema.Previo a la Nochebuena, Sucamec informó que a nivel nacional hay 38 las ferias autorizadas de productos pirotécnicos, 17 de las cuales están en Lima.En Los Olivos (3), Comas (2), San Juan de Miraflores (2), Carabayllo, Jesús María, Rímac, Chorrillos, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Magdalena, Cieneguilla, Independencia y Puente Piedra.En provincias las ferias están en Arequipa (11), Trujillo (3), Pucallpa (3), Piura (2), Iquitos y Cañete.La lista actualizada de ferias se puede consultar en la web de Sucamec y en el aplicativo móvil de la Sucamec, disponible gratuitamente en el Play Store. Los establecimientos de venta se ubican en campos abiertos previamente determinados por las municipalidades competentes y están acondicionadas de tal manera que no representan riesgo para el público ni para el personal que labora en ellas.Como parte de sus medidas de seguridad, las ferias deben tener depósitos de agua de 2 mil litros por cada 500 m2 y cada módulo debe contar con un extintor de agua presurizada de 6 litros y un balde de arena de 10 litros de capacidad. Las ferias no pueden ubicarse a menos de 50 metros de grifos y a menos de 20 metros de torres de alta tensión.Asimismo, deben tener piso de concreto o apisonado para evitar las chispas y contar con luces led para la iluminación.Más en Andina: #ATENCIÓN : Estos son los días no laborables que se han establecido para el 2018 https://t.co/CIkeofp8MH pic.twitter.com/9ymKVEfJW1? Agencia Andina (@Agencia_Andina) 26 de diciembre de 2017.

