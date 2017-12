/ Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, durante el mensaje navideño "Urbi et orbi", expresión latina que significa 'a la ciudad y al mundo', en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Foto: AFP SANTIAGO(AFP) – El papa Francisco participará en una rogativa o ceremonia mapuche durante la misa que realizará en la ciudad de Temuco cuando en enero viaje a Chile, en una visita que estará centrada en los pueblos indígenas.A 20 días de que Francisco pise suelo chileno, la organización de su visita al país reveló este martes detalles de lo que serán las tres misas masivas que realizará en las ciudades de Santiago, Temuco (sur) e Iquique (norte), donde se espera que se reúnan más de 1,2 millones de peregrinos.Uno de los escenarios para la misa al aire libre que oficiará el Papa Francisco en Santiago durante su visita a Chile en enero se ha instalado en el Parque O’Higgins en la capital chilena. Foto: AFP En Temuco (800 km al sur de Santiago), donde se oficiará la Misa por el Progreso de los Pueblos, se realizará también una rogativa mapuche, en la que participarán una veintena de indígenas de esta etnia, la mayor de Chile.Algunas comunidades mapuche reivindican la posesión de tierras por derechos ancestrales. Sus protestas por este motivo -que incluyen la quema de maquinarias agrícolas y templos religiosos- mantienen un foco de tensión constante en el sur del país, donde se mantienen desplegados más de 3.000 policías. La visita de Francisco a la zona buscará “acercar” posiciones en el conflicto, adelantó la organización.La visita a Temuco contempla también una reunión con miembros de comunidades indígenas, la que no incluye líderes de las organizaciones de resistencia o autoridades locales.“Sería feo que el Papa no tuviera una instancia de reunirse con nosotros”, criticó este martes Juan Carlos Reinao, presidente de la asociación de alcaldes mapuches.La organización no teme a manifestaciones ni ha pedido un resguardo adicional para el Papa en la zona.“Estamos tranquilos porque, en general, los que conocemos nuestra región entendemos que el pueblo mapuche es un pueblo de paz”, dijo en rueda de prensa este martes Patricio Trujillo, encargado de Liturgia en Temuco.En Santiago, 550 músicos participarán en la Misa por la Paz y la Justicia que se realizará en el Parque O’Higgins el martes 16 de enero. En Iquique se efectuará la Misa de Nuestra Señora del Carmen, Reina y Madre de Chile.“Estamos avanzando para contar con todo lo necesario para que la visita del Papa Francisco sea una verdadera fiesta”, dijo Héctor Gallardo, director de Liturgia de la Comisión Nacional que organiza la visita.Después de visitar Chile, Francisco viajará a Perú.Compilación: María Teresa Amaya/coordinadora de noticias internacionales/Diario La NaciónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi