/ Los labiales oscuros son la última sensación de maquillaje. Pero muchas temen usarlo porque no saben cómo combinarlo o sacarle provecho.¿Los labiales oscuros te intimidan? Claro, siempre está la posibilidad de que llame mucho la atención o que contraste horriblemente con nuestro atuendo, pero si tomas en cuenta estos #tips, te aseguramos un 'look' tan glamoroso y elegante, que robará miradas ¡en todos lados!Te puede interesar: Labiales que toda mujer debe tenerTips para usar labiales oscurosCombínalo con un atuendo oscuro: ¿Crees que sería bueno combinar un vestido rosa con unos labios oscuros? Simplemente la combinación no tendría sentido. Los colores oscuros como el café, morado y vino están en tendencia, así que aprovéchalas y combina correctamente las tonalidades.Usa una brocha: Cuando aplicas un labial claro, es fácil arreglar las imperfecciones. En cambio, con un color oscuro, la cosa es diferente. Una vez que cometas un error, tendrás que usar mucho desmaquillante para arreglarlo y créenos, no tienes el tiempo para hacerlo.Para evitar que esto suceda, asegúrate de aplicar el labial con una brocha; así lo harás de manera mas precisa.No olvides un delineador para labios: Los delineadores para labios siguen siendo una herramienta básica para lograr buenos resultados. Gracias a ellos, evitarás errores y, dado que los colores oscuros harán que tus labios se vean un poco más pequeños, con el delineador podrás cambiar esas ilusiones ópticas.No uses maquillaje pesado: Si vas a llevar unos labios oscuros, ellos deberían ser el centro de atención. Créenos, no querrás que tu maquillaje se vea muy saturado, así que opta por un delineado de ojos sencillo y sombras simples.Usa un mate, no brillo: Si vas a comprar un labial oscuro, asegúrate de pedirlo mate. ¿Por qué? Porque son menos desastrosos que los brillosos, duran más y son de mejor aplicación.Aplica poco rubor: Es importante que seas cuidadosa con el rubor porque, si usas demasiado, saturarás tu rostro. En cambio, no puedes saltártelo porque tu rostro se verá muy pálido.No olvides tu bálsamo: Antes de aplicar cualquier labial, es obligatorio que te pongas bálsamo labial. Así no sólo estarán protegidos tus labios, sino que también se verán saludables.Imagen: Archivo EmeCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi