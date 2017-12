© David Osio

11:55.Lima, dic. 26. La base aérea Las Palmas, en Surco, fue una de las cinco opciones que los organizadores de la visita del Papa Francisco tuvieron en mente al momento de decidir el escenario apropiado para la multitudinaria misa del Santo Padre en Lima, el próximo 21 de enero.La Costa Verde (playa en Magdalena), el Parque de la Exposición, el Estadio Monumental y el Estadio Nacional no cumplieron los requerimientos de espacio libre y puntos de accesibilidad necesarios para albergar a más de un millón de fieles que verán ese día al Sumo Pontífice .El satélite peruano PerúSat?1 fue vital para tomar la decisión final. Las imágenes que registró este moderno aparato permitieron identificar que la base de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) cuenta con más de 550,000 metros cuadrados disponibles y nueve lugares de acceso para la población. El área es más de la mitad del distrito de La Punta, jurisdicción que tiene 750,000 metros cuadrados.La toma de la decisión no fue inmediata pues la verificación de las imágenes que producía PerúSat- 1 y la información que generaba demoró más tiempo, comentó a la Agencia Andina José Pasapera Gonzáles, director técnico de Ciencias y Aplicaciones Espaciales de la Agencia Espacial del Perú (Conida).Primero se consultó sobre la playa de Magdalena, es decir en el lugar donde se realizó la feria gastronómica Mistura en el 2013.La solicitud que hicieron fue para conocer las zonas libres del lugar. ?Querían saber si en esa playa había edificaciones, canchas deportivas. El proceso para definir el lugar y espacio fue largo, pues por cada envío que les hacíamos nos solicitaban más información.Finalmente ubicamos un área libre que unía playas de Magdalena y San Miguel.? Sin embargo, también establecieron un espacio libre en los malecones de la parte superior de la playa.Así, con las playas y el malecón encontraron un área de 551,704 metros cuadrados libres, pero sin rutas de acceso suficientes, dado que a un lado estaba el mar y al otro el acantilado, rememoró Pasapera.Base de las Palmas La Dirección de Geomática del Conida es la encargada de elaborar los mapas que se hacen en base a imágenes satelitales, en este caso las que produce el PerúSat- 1, y forma parte de la dirección a cargo de Pasapera Gonzáles.Es la que elaboró el mapa de las áreas de la playa, Parque de la Exposición y estadios. En junio último, el técnico 3 FAP Martín Talavera Torres recibió el encargo de elaborar un mapa de zona de la Base de Las Palmas. Gracias a experiencias anteriores, sabía qué querían los organizadores de la visita del Papa Francisco.?Lo más difícil es entender al usuario, esperar su requerimiento, su respuesta, pues a veces varía 180 grados?, comenta este especialista en cartografía aeronáutica.Las imágenes satelitales que provienen del Perú SAT 1 son recibidas en el Centro Nacional de Operaciones de Imagen Satelital (CNOIS), que se encuentra en Pucusana, al sur de Lima.Desde allí también los especialistas electrónicos hacen el pedido de información. La función del PerúSat -1 Talavera Torres se puso en contacto con los expertos del CNOIS y les comunicó su solicitud.Ellos a su vez la transmitieron al moderno aparato espacial, el primero que tiene el Estado. El PerúSat ? 1 viaja a una velocidad de 27,000 kilómetros por hora y al día recorre unas 15 veces alrededor de la Tierra.Tiene contacto con el CNOIS cuatro veces al día: dos en la mañana, dos en la tarde, y está programado para que los registros de imágenes los realice entre las 10 y 11 a.m. ?Por eso el pedido lo hacen un día anterior?, explica el técnico.Al día siguiente, la demora entre la llegada de los datos del satélite al CNOIS y su visualización en una computadora puede ser de 2 a 10 minutos, dependiendo de la carga de la información.?El CNOIS nos envió la información. Tuve la responsabilidad de verificar si correspondía a la Base de Las Palmas. Luego generé información: medí el perímetro del área donde se realizará la misa, identifiqué zonas de acceso y precisé el mapa de la zona?.El área libre ubicada se encuentra en el centro de la Base de Las Palmas, y tiene una superficie de 590,929.37 metros cuadrados, y nueve zonas de acceso.Las imágenes del PerúSat ? 1 fueron determinantes para elegir el lugar para la celebración eucarística del Papa Francisco .?Nosotros brindamos información para que los usuarios tomen decisiones?, puntualizó. Más en Andina: #ATENCIÓN : Estos son los días no laborables que se han establecido para el 2018 https://t.co/CIkeofp8MH pic.twitter.com/9ymKVEfJW1? Agencia Andina (@Agencia_Andina) 26 de diciembre de 2017.

