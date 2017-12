/ Durante los últimos años, los muy variados roles femeninos no solo se han combinado; también han logrado establecerse socialmente… Y aunque cada vez es más común encontrar a una chica al frente de su propia empresa, sí hay algunas diferencias entre ser una girl-boss y ser una mujer mandona. ¿Quieres saberlas? Pues sigue leyendo.VER MÁS: 5 Frases de Malala para inspirarteQuizás tus mejores amigos, profesores y hasta familiares lo hayan mencionado en varias oportunidades; pero nada supera la prueba del espejo, esa en la que toca sincerarse con solo tu reflejo mirándote fijamente.¿Eres una mujer mandona? Descúbrelo Si este adjetivo calificativo te suena ya muy repetido, no te costará identificar las señales que te delatan…Enfática y más alláNo tiene nada de malo exponer tus argumentos de forma clara y convincente; ahora, cuando eres demasiado insistente y no dejas que los demás opinen -en especial cuando se trata de trabajos en equipo- habrá chispazos que causarán tensión. Créenos, puedes tener la respuesta correcta siempre, pero no vale de mucho si los demás ya no quieren oírla.Metas por cumplirUna de las ventajas de ser una mujer mandona es que sabes lo quieres, y también lo que te costará llegar a ese punto. Este elevado grado de confianza te será muy útil, aunque también te puede aislar un poco ; más si eres inflexible con quienes están a tu lado.IntimidasAmas los retos y las nuevas experiencias; y por eso te encanta ir siempre de primera, dar las órdenes y llevar la batuta de las cosas. Lo que sucede es esta actitud -y aunque no lo hagas a propósito, pues así es como eres- suele alejar a los demás. ¿Por qué no pruebas contagiar a los demás esa fuerza interna en vez de mandarlos a hacer cosas al azar?ResultadosToda mujer mandona busca, aspira y desea que sus proyectos sean exitosos y, además, que los resultados sean visibles, tangibles. Por ende, habrá momentos es que tu atención se alejará de los detalles y elementos más sutiles, esos que hacen la diferencia.Para que seas una fémina empoderada , al mejor estilo Beyoncé, no pierdas el foco y, de necesitarlo, deja a un lado tu orgullo ¡Llegarás aún más alto!Imágenes: Archivo EmeCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi