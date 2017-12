/ Rafael Ramírez. (Foto: Google Images) El exembajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez, aseguró que la situación económica en el país en todos sus niveles es un caos producto de la improvisación, desconocimiento, irresponsabilidad e ineficiencia en el manejo de temas complejos como la inflación ."La situación económica, tanto a nivel macro, como a nivel de la economía popular, cotidiana, del día a día, es cuando menos un caos. Un desastre, producto de mucha improvisación, desconocimiento, irresponsabilidad, ineficiencia en el manejo de temas tan complejos: inflación, devaluación monetaria, desabastecimiento, caída de la producción de petróleo, caída de la producción interna, todos los sectores económicos paralizados o semi-paralizados, las instituciones encargadas de la economía caotizadas, sin cumplir sus tareas", expresó en un artículo publicado en Aporrea .Destacó que la situación sigue empeorando, y que no se resolverá al evadirla . Además aseguró que el sistema cambiario ha sido insostenible desde el 2012, lo que ha empobrecido al país.Ramírez dijo que hay personas que pueden vivir sin ningún tipo de limitaciones debido al diferencial cambiario: "La ganancia es de al menos 99.990 bolívares por cada dólar. Es un diferencial enorme que permite volver a comprar dólares y adquirir todo tipo de bienes y desarrollar actividades que para el resto de la población están negadas", explicó.Aseguró sentirse convencido de que la revolución actual necesita instituciones capaces de poner el beneficio de la patria por encima de sus intereses.También hizo referencia al declive que ha presentado la estatal Petróleo s de Venezuela (Pdvsa)."Los nuevos directivos y responsables que fueron colocados en la estructura de Pdvsa, parece que tenían otras prioridades. Primero, mostraron un absoluto desconocimiento del manejo de estos asuntos. Luego, se desmantelaron en las áreas operacionales cuadros con la autoridad y la ascendencia sobre los trabajadores. Se crearon grupos artificialmente para introducir elementos que socavaron la autoridad de los distintos niveles de supervisión", aseguró.Además, el exembajador manifestó que "se está abusando del carácter noble y profundamente leal" del pueblo chavista, y aseguró que la situación no es justa y no corresponde con lo que el fallecido Hugo Chávez quería, reseñó El Nacional." Pareciera que la prioridad es la de mantenerse en el poder . Yo estoy de acuerdo, no se puede entregar el poder a la derecha apátrida, pero tampoco puede entregarse la revolución. Tiene que haber una revolución dentro del Chavismo ", dijo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi