En los últimos años, la industria de la moda nacional ha crecido como nunca antes, y se ha expandido más allá de nuestras fronteras. Fruchamu es otro de los recientes ejemplos, una marca renovada que viste a las mujer es venezolanas, y que ya tiene en la mira el mercado latino.VER MÁS: Rosado Millennial, el color de moda ¡para todo!"Una marca para mujer es de todas las edades". Así nació Fruchamu; con sus diseños modernos y frescos han logrado un rápido éxito entre las fashionistas del país. La creadora de esta propuesta, Gabriela Fruchtermann, ya visualiza con determinación su expansión en toda la región.Fruchamu, diseños modernos y frescos para las venezolanas Inspirada por el azul más lindo de todos…¡el azul celeste de un hermoso día soleado! Felicidad garantizada. ¡Pídela al direct!A post shared by FRUCHAMU (@fruchamu) on Nov 21, 2017 at 4:02pm PSTEsta novel firma resalta por su visión, ciñéndose a un estilo casual y una paleta de colores muy versátil; y además procura que todas las que lleven sus modelos se sientan cómodas a la par de verse elegantes. Aquí, madres e hijas podrán encontrar gran variedad de piezas casuales que incluyen camisas, shorts, pantalones y vestidos casuales .Las prendas de Fruchamu transmiten un aire jovial que, unido a sus vibrantes matices, les da un sello único. Este carácter particular se consigue tras la pasión entregada a la creación de cada uno de los diseños. En palabras de Fruchtermann, es la distinción principal: "Gracias a la energía y constancia hemos podido expandirnos y convertirnos en quienes somos ahora".La practicidad del denim con el toque de moda Fruchamu. Esta linda blusa atraerá todas las miradas. Si te gusta tanto como a nosotras, pídela al direct y recíbela donde quieras.A post shared by FRUCHAMU (@fruchamu) on Nov 15, 2017 at 3:26pm PSTActrices venezolanas como Paula Bevilacqua, Sonia Villamizar, Mariela Celis y Gaby Paez ya son seguidoras de esta marca de #DiseñoVenezolano; al igual que el vestuario de la obra Crónicas desquiciadas de Daniel Ferrer está compuesto por creaciones de la colaboraciones con Fruchamu.Con atelier propio en la ciudad de Caracas, el equipo de Fruchamu recibe a los clientes y los asesoran para elegir los colores que más les gusten. ¿La razón? Pues lo importante es que todas aquellas que utilicen su ropa vivan una experiencia alegre y encantadora.La encontrarás en las tiendas Beco y Gina; también a través de su cuenta oficial en Instagram @fruchamu en la que publican todas sus novedades.