Carlos Medina - TW @carlosmedina1 | Capítulo Venezuela García López & Fulano de Siempre hizo gala de su estirpe musical. Tal como reza el adagio popular ?Hijo de gato caza ratón?, por lo cual, solo hizo falta mostrar un botón. En este caso, Emanuel García López, el hijo de El Negro García López, icónico guitarrista de la banda de Charly García hizo delirar de júbilo y nostalgia al público argentino con su propuesta musical, llena de buena música y mucho Rock & Roll, sacudiendo los cimientos del ND Teatro de Buenos Aires el pasado viernes 24 de Noviembre.En el marco del Lanzamiento Oficial de Cuando Verán Los Ciegos ,primer álbum de estudio del carismático músico bonaerense, el artista deleitó a sus fervientes seguidores, que se dieron cita a sala llena en el célebre teatro de la Calle Paraguay para disfrutar en vivo los temas de su primogénito trabajo discográfico, además de apreciar como regalo sonoro algunas piezas originales, no incluidas previamente en el tracklisting del CD Oficial.García López, afectuosamente apodado El Negrito inició su travesía musical interpretando canciones llenas de buen Rock & Roll, Blues, Gospel y ribetes Funk - Soul con piezas de su autoría:En Tus Manos, Todo Vuelve, Siempre Fuiste Amor, Pensar, Algo en qué soñar, Cuando desees volver , Lo que ven tus ojos y Juegos Secretos .La nostalgia por el buen beat de El Negro se hizo presente con el corte promocional Lágrimas y Cuando Verán Los Ciegos , tema que da título al álbum.Como BonusTracks, García López & Fulanos de Siempre obsequiaron cuatro piezas inéditas, no incluidas en el álbum oficial: Canción, Un Buen Signo, Le Digo Adiós y A Veces.Cabe destacar Cuando Verán Los Ciegos se encuentra disponible para descarga y reproducción digital en los portales digitales CDBaby, Deezer y Spotify, entre otros.LINKS DE DESCARGA y REPRODUCCIÓN DIGITAL: CDBABY: https://store.cdbaby.com/cd/garcialopezyfulanosdesie DEEZER: http://www.deezer.com/es/album/49636752 SPOTIFY:http://spoti.fi/2BrF5wWSigue a GARCÍA LÓPEZ & FULANOS DE SIEMPRE en sus redes sociales oficiales:TW: @garciaLopez_fds / @EglGuitar // IG: @garcialopez.fds /FB: García López& Fulanos de SiempreCanal de YouTube: García López y Fulanos de Siempre:http://bit.ly/2AnYWxMPara contactos y entrevistas en Argentina: +5491144078077 (WhatsApp)Para contactos/entrevistas en Venezuela +58416-0144086 (WhatsApp) /0414-2835790.Carlos MedinaTwittear

