/ Cuando compramos un dispositivo inmediatamente logra una conexión inalámbrica, siempre y cuando se configure previamente los parámetros. Sin embargo, en algunos casos puede que no se conectar al WiFi. Si esto te ocurre te enseñamos algunos tips para que lo soluciones.En todos los casos la situación puede ser diferente, es por ello que te presentamos los inconvenientes más comunes que se pueden presentar en los smartphones, tablets o laptops.Te puede interesar: Recomendaciones para mejorar la señal de WiFi en casaMi celular no se quiere conectar al WiFi: ¿Cómo solucionarlo?El nombre de la red WiFi aparece pero no se conecta Es uno de los casos más comunes, si esto te ocurre te presentamos los pasos que debes seguir:Cambia el nombre al WiFi: El SSID es el nombre que se le da a la conexión inalámbrica. Y en ocasiones puede que el celular tenga almacenado ese mismo nombre en el equipo. Cuando esto ocurre no se puede conectar, porque tiene un perfil distinto. Para ello simplemente deberás cambiarle el nombre. Cambia el tipo de seguridad a la conexión : No todos los equipos cuentan con los mismos parámetros de seguridad. Así que cuando no existe una conexión es porque no son compatibles. Esto quiere decir que los equipos que tienen seguridad WPA2-PSK no pueden conectarse a WPA-PSK, por lo que tendrá que ser cambiada. Para hacerlo se tiene que hacer en la opción "Redes e Internet" de la computadora . Cambia la frecuencia del WiFi: Cuando el módem tiene una frecuencia de 5.0Ghz es imposible que el celular o la tableta se conecte, ya que muchos de estos dispositivos tienen la frecuencia 2.4Ghz. Para cambiarla se tiene que acceder a la configuración del módem o router y ajustar la radio frecuencia. El nombre del WiFi no aparece WiFi desactivado en el módem: Si el smartphone se conecta a otras redes y en tu WiFi no, es posible que lo tengas desactivado. Para activarlo se tiene que entrar en la opción configuración del módem o router. El nombre del WiFi está oculto: Para que aparezca se tiene que entrar en la configuración del módem y seleccionar la opción de mostrar/ocultar WiFi. El WiFi no se activa Problemas con el sistema operativo: Esto puede deberse a un archivo dañado o un problema en la configuración del equipo. Para repararlo se puede hacer un reseteo de fábrica. Esto se hace presionando al mismo tiempo el botón de volumen y el de encendido durante un par de segundos. Problemas del equipo : En este caso es mejor no tocarlo, lo aconsejable es llevarlo con un técnico para que vea si existe un problema o no. La laptop no se conecta Si esto pasa se tiene que ir a "conexiones de red", ahí seleccionar la que diga "Conexión de red inalámbrica". Clikea con el botón derecho y selecciona "Activar".Se cae la conexión Interferencia en la señal del WiFi: Esto suele suceder con aparatos que sean inalámbricos como los teléfonos o algún otro módem. Soluciona este problema entrando en la configuración del módem y cambiando el canal de transmisión en la conexión inalámbrica. Limitaciones del módem: Algunos de los módem vienen con una configuración de limitación. Esto quiere decir que deja conectarse cierta cantidad de dispositivos, así que cuando un smartphone lo haga, otro será desconectado automáticamente. Cambia esta opción en la configuración del módem para que se puedan conectar varios al mismo tiempo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi