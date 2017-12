/ Las fiestas decembrinas tienen la particularidad que acercan hasta a los famosos de Hollywood. Tal es el caso de la ganadora del Óscar Jennifer Lawrence, quien obsequió un singular regalo en miniatura a la matriarca del clan Kardashian-Jenner.VER MÁS: ¡Al fin! Khloé Kardashian confirmó su embarazo con tierna imagenHace unos días Kris Jenner reveló en su cuenta de Instagram que la rubia actriz le había preguntó qué quería para Navidad; a lo que ella respondió que un lujoso carro deportivo. La intérprete de Los Juegos del Hambre enseguida se encargó de cumplir sus deseos, pero de una manera peculiar…Jennifer Lawrence y su regalo para Kris Jenner “Mi mejor amiga Jennifer Lawrence me preguntó qué quería para Navidad, y por supuesto que le dije un Porsche. Mi chica no me decepcionó”, escribió al publicar la imagen en donde se ve una réplica del auto a baterías, junto a un oso gigante de metal y vidrio y tres árboles navideños. “Gracias, Jen, te amo”, culminaba el mensaje.Cabe recordar que Jennifer Lawrence se volvió cercana a la familia Kardashian hace unos años; justamente cuando Kris la sorprendió durante su cumpleaños llevándole una torta.My BFF #Jenniferlawrence asked me what i wanted for Christmas and of course I said a Porsche, DUH. My girl didn't disappoint. Thank you Jen I love you!!! #bffsforever #christmassurprise #jlaw #soexcitedA post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Dec 23, 2017 at 8:10am PST“Cuando entré con la torta ella estaba tan feliz y emocionada de verme, y desde ese momento comenzamos con una amistad a través de mensajes de texto que terminó en encuentros”, contó durante una entrevista Kris. “Es una gran chica”.Recientemente la consentida de la gran pantalla se estrenó como presentadora de un programa de variedades televisivo, entrevistando a Kim Kardashian West .Fuente: GDA / El Comercio / PerúImágenes: InstagramCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi