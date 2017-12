/ El indulto concedido por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al exmandatario Alberto Fujimori comenzó este martes a debilitar el grupo parlamentario del oficialismo con su primera renuncia y generó la convocatoria de más manifestaciones en protesta por la liberación del exgobernante.El congresista Alberto De Belaúnde, del oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), formalizó su renuncia al grupo parlamentario, tal como había anunciado el domingo 24, por su disconformidad con el indulto que exime a Fujimori de cumplir la mayor parte de una condena de 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.Como lo señalé el domingo, hoy formalicé mi renuncia a la bancada de Peruanos Por el Kambio pic.twitter.com/D75py64jML— Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) 26 de diciembre de 2017 Además de De Belaúnde, los también parlamentarios oficialistas Vicente Zeballos, quien actuaba como portavoz del grupo, y Gino Costa anunciaron su renuncia a la bancada de Kuczynski, pendiente de formalizarse en los próximos días.Respeto la prerrogativa del Presidente de la República de conceder el indulto humanitario, pero no comparto la manera cómo se ha ejercido. Lamento tener que anunciar que en los próximos días formalizaré mi renuncia a la Bancada de Peruanos Por el Kambio.— Gino Costa (@CostaGino) 25 de diciembre de 2017 Con esas tres deserciones, el partido de Kuczynski se quedará con solo q15 congresistas en un hemiciclo de 130 escaños que controla con mayoría absoluta el fujimorismo.Durante esta semana también se espera que se sucedan más manifestaciones contra el indulto a Fujimori, similares a las que ya acontecieron en esta Navidad, cuando miles de personas salieron a las calles para pedir el regreso del expresidente a la prisión.La más multitudinaria se celebrará el jueves 28 por la tarde en Lima, donde este lunes navideño se produjeron algunos altercados entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP) para impedir que las movilizaciones se dirigieran hacia el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo, o a la clínica donde está Fujimori.El expresidente está hospitalizado desde el viernes 23 en una clínica de Lima , donde se enteró del indulto otorgado por Kuczynski tras ser trasladado de la prisión donde cumplía su condena, y a la que ya no regresará una vez que concluya su hospitalización.Lea también Video | Así reaccionó el exmandatario Alberto Fujimori al enterarse del indulto a su favorEl indulto está fundamentado en una supuesta enfermedad grave no terminal, degenerativa, progresiva e incurable que se agudizaba en prisión.Lea también En claves | ¿Por qué pide perdón Fujimori?Sin embargo, gana cada vez más peso en la opinión pública la idea de que el indulto fue un acuerdo entre Kuczynski y Fujimori para que el primero pueda seguir gobernando a cambio de la libertad del segundo.Kuczynski firmó el indulto solo tres días después de salvarse de ser destituido por el Congreso, gracias a la abstención de un pequeño sector del fujimorismo encabezado por Kenji Fujimori , hijo menor del expresidente, quien anteriormente había pedido de manera abierta al actual mandatario el indulto para su padre.Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ejecutadas por el grupo militar encubierto Colina, además de por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.Lea también Presidente Kuczynski se salvó de ser destituido y llama a la reconciliación en PerúCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi