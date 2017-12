/ Los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) expresaron su rechazo a las recientes decisiones de la "fraudulenta constituyente" sobre la eliminación de las alcaldías metropolitanas de Caracas y Alto Apure , así como la orden de revalidar los partidos que no participaron en las elecciones municipales .En un comunicado conjunto, difundido por la Mesa de la Unidad Democrática, los tres partidos afirmaron que esta decisión busca eliminar de forma ilegal lo que el gobierno no puede ganar democráticamente. Ambas alcaldías metropolitanas estaban dirigidas por opositores."Expresamos nuestra sincera solidaridad para con los miles de trabajadores afectados por esta nueva arbitrariedad", señaló el comunicado.Lea también Asesores de la MUD acusan al oficialismo de conspirar contra el diálogoEn este sentido, el texto recuerda la importancia de la "existencia y desarrollo pleno" de los partidos políticos como requisito para cualquier sistema democrático y afirman que cada partido tiene el derecho y facultad de decidir si participa o se abstiene en cualquier elección. "El sufragio es un derecho y, como tal, su ejercicio depende de su titular", afirmaron.COMUNICADO: VP, PJ y AD sobre recientes acciones de fraudulenta ANC https://t.co/lwD5mKk3XA pic.twitter.com/sENO1fPTzp— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 26 de diciembre de 2017 Lea también MUD: ANC obstruye diálogo al eliminar los distritos metropolitanos de Apure y CaracasSegún explica el texto, la ley establece que solo deben ir a validarse los partidos que no participen en dos proceso electorales de carácter nacional seguidos. En este caso, las municipales no son un proceso nacional y, si así lo quisieran entender en el gobierno, igual es solo un proceso al que han dejado de asistir, explicaron los partidos."La dictadura de Maduro diseña y pretende consolidar una oposición a su conveniencia. Esto no detendrá la lucha que hemos emprendido nuestras organizaciones por elecciones limpias, transparentes y verdaderamente competitivas", dice el texto.Finalmente, los tres partidos firmantes alertan a la comunidad internacional, particularmente al presidente de República Dominicana y facilitador del diálogo, Danilo Medina, sobre las acciones del gobierno venezolano que "sin duda representan una burla al esfuerzo de concertación y paz en nuestro país".Lea también Delcy Rodríguez sobre el diálogo: en enero nos daremos el Año Nuevo con la oposiciónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi