La figura del expresidente peruano Alberto Fujimori divide a los peruanos: por un lado, muchos lo alaban por su postura fuerte contra las guerrillas y la recuperación económica que llevó al país después del primer gobierno de Alan García.Sin embargo, su mandato estuvo repleto de denuncias sobre violaciones a derechos humanos, corrupción y autoritarismo, por esta razón, grupos defensores de DDHH y organizaciones internacionales han rechazado el indulto a su favor.Después de recibir la medida presidencial de eliminar su condena de 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, el exmandatario ofreció sus disculpas a los peruanos que no aprobaron su gestión ."Mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente me compromete a apoyar decididamente su llamado a la reconciliación" pic.twitter.com/oxLehhb45m— Alberto Fujimori (@albertofujimori) 26 de diciembre de 2017 Video: @albertofujimori¿Por qué pidió perdón el mandatario? Fujimori no lo especificó, pero estas son algunas de las mayores críticas y denuncias sobre su mandato en el Perú y sobre las que debería basarse su disculpa:-Para combatir la inflación de 7.000% aplicó un fuerte programa económico con medidas neoliberales que, aunque tuvo consecuencias positivas económicamente, la gravedad de sus efectos causó el descontento de sindicatos, parte de la población y apoyo parlamentario.-En respuesta al retiro del apoyo parlamentario, Fujimori comenzó a gobernar por decretos en 1992. El 5 de abril de ese mismo año perpetró un autogolpe de Estado con apoyo del Ejército –sin conocimiento de sus ministros– y terminó por eliminar el Poder Legislativo y sus reclamos a su gobierno.-Sostuvo una fuerte lucha contra las guerrillas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú. Desmanteló ambos grupos armados durante la década que gobernó en tres períodos presidenciales: el 14 de julio de 1999 fue capturado el último de los fundadores de Sendero Luminoso, Oscar Ramírez Durand. Sin embargo, el combate a la guerrilla le trajo numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales a civiles.#Perú 🇵🇪 @ONU_derechos lamentó la decisión por parte del Ejecutivo peruano de otorgar un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, sentenciado por graves violaciones de derechos humanos.Comunicado: https://t.co/sVhxVDswNf pic.twitter.com/6OObK0N82K— ONU Derechos Humanos (@ONU_derechos) 26 de diciembre de 2017 -Fue por dos masacres a civiles por las que fue condenado por crímenes de lesa humanidad. La justicia peruana lo condenó al considerar que ordenó al Grupo Colina, un escuadrón de la muerte, a realizar dos masacres. La Corte Suprema de Perú confirmó la condena por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves.-La primera masacre ocurrió en Barrios Altos el 13 de noviembre de 1991, donde el Grupo Colina irrumpió en una fiesta donde supuestamente capturarían a integrantes de Sendero Luminoso. Dispararon contra los presentes, mataron a 15 personas incluyendo a un niño de 8 años. Finalmente se descubrió que el operativo entró en el sitio equivocado: todos los asesinados eran civiles inocentes.-La masacre de La Cantuta fue la segunda considerada en su caso. Ocurrió el 18 de julio de 1992, cuando miembros del Servicio de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo –la mayoría integrantes del Grupo Colina– forzaron su entrada en residencias de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.Lamento indulto humanitario a Fujimori.En lugar de reafirmar que en un estado de derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de @ppkamigo en el poder. pic.twitter.com/ZZ0R9q70gs— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) 25 de diciembre de 2017 Era un operativo en respuesta a una explosión ordenada por Sendero Luminoso. Los funcionarios hicieron a los estudiantes abandonar sus habitaciones, los colocaron boca abajo y se llevaron a nueve de ellos. También al profesor Hugo Muñoz Sánchez de su residencia. Todos fueron desaparecidos y asesinados, sus cuerpos fueron calcinados. En 1995, Fujimori dictó una amnistía a todos los funcionarios que participaron en esta masacre.Fujimori siempre mantuvo su inocencia en todos los casos.-Golpeado políticamente después de su segunda reelección cuando se difundió un video de Vladimiro Montesinos ofreciendo dinero a un congresista opositor, Fujimori pidió permiso para participar en dos cumbres presidenciales y viajó a Japón, desde donde renunció a la presidencial el 19 de noviembre de 2000.-Después de su captura en 2007, el exmandatario enfrentó una primera condena judicial por el delito de usurpación de funciones, que habría cometido en el año 2000, durante el allanamiento de la casa de Trinidad Becerra, la esposa de su exjefe de inteligencia Montesinos.-También fue acusado de controlar los medios de comunicación, utilizando sobornos y control financiero principalmente a los canales de televisión, así como se le acusa de haber fomentado la corrupción entre la clase gobernante.