/ Dos chicos de 12 y 15 años de Virginia, EEUU, decidieron pedir una pizza y quisieron realizar algo divertido, por lo que escribieron en los requisitos especiales de un formulario online del pedido, que por favor escribieran una broma dentro de la caja de la pizzaDos menores de 12 y 15 años del condado estadounidense de Sttaford, Virginia, pidieron una pizza en su Pizza Hut local pero en el formulario online de la página solicitaron que dentro de la caja de su pedido colocaran una broma.La encargada del local hizo caso al requisito pedido por los menores, así que decidió colocar un chiste dentro de la caja de su pedido, donde escribió "Que tiene en común un repartidor de pizza y un ginecólogo?… Ambos pueden olerla pero no comerla", esta broma molestó mucho a la madre de los chicos, que fue la encargada de recibir el pedido.La mujer indignada con lo sucedido publicó la foto de la caja en su cuenta de Facebook protestando por lo sucedido, escribiendo además "Un desagradable chiste de nuestro local de Pizza Hut de la zona. Esta familia no se rió y no creemos que sea divertido".La empleada del lugar pidió disculpas a la molesta mujer aunque esta no aceptó sus disculpas, por lo que el jefe del Pizza Hut local decidió despedirla del trabajo.Fuente: La VerdadPSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi