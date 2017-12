/ El ultraderechista y excandidato presidencial chileno, José Antonio Kast, defendió en un tuit el indulto al exmandatario peruano Alberto Fujimori, lo que encendió las redes sociales y provocó la reacción de la clase política."Indulto a Fujimori en Perú es un ejemplo de cómo avanzar en justicia y no venganza. Un anciano de 80 años no merece morir en la cárcel, independiente de los delitos horribles que haya cometido", sostuvo Kast a través de su cuenta en Twitter.El exmilitante de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) agregó que "en Chile tenemos ancianos presos, civiles y militares, que apenas pueden ponerse de pie y que requieren atención médica permanente"."¿Qué sentido tiene mantenerlos en la cárcel? Indulto, arresto domiciliario, vigilancia permanente. Todos tienen derechos humanos", prosiguió Kast en la red social, lo que abrió los fuegos.Estas declaraciones provocaron diversas reacciones a través de Twitter, como la del titular de la Cámara Baja, Fidel Espinoza, quien replicó que el indulto a Fujimori "es el más vergonzoso de la historia. PPK negoció su continuidad en el poder a cambio de indultar a un violador de derechos humanos", dijo."Si eso para usted contempla valores éticos en la vida pública, simplemente estamos pésimo", señaló Espinoza, en respuesta a Kast, a quien le recordó que "los derechos humanos son universales. Respetarlos debe ser la base de cualquier nación democrática".Por su parte, el diputado y presidente del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, comentó que el derecho de gracia otorgado a Fujimori "es un golpe al Estado de derecho y a la democracia, una mala noticia para la democracia en América Latina", sostuvo.El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, indultó este domingo a Fujimori, tres días después de que una facción del fujimorismo evitara que fuera destituido por el Parlamento, en una decisión que ha generado manifestaciones de protesta y celebraciones por otro lado.El diputado chileno del izquierdista Frente Amplio, Gabriel Boric, aseguró que su coalición será "firme oposición a las lógicas de impunidad", en alusión al próximo gobierno que encabezará el expresidente de derecha Sebastián Piñera.Por su parte, el académico de la Universidad Central, Marco Moreno, afirmó que Piñera en el siguiente mandato "debe marcar claramente una distancia con este tipo de posiciones, porque tiene que buscar acuerdos" con la oposición.De acuerdo a los analistas, el comentario emitido por Kast generó variadas críticas de parte de la izquierda, y no contó con el respaldo de la derecha, facción que no se manifestó para apoyar al excandidato a La Moneda.EFEPSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi