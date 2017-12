/ La Operadora de los Acueductos del Distrito Capital, Miranda y Vargas, Hidrocapital, informó este martes que debido a una falla eléctrica a nivel del grupo de bombeo N°1 de la Estación Taguaza II, ocurrida el pasado viernes 22 de diciembre, se aplicará un plan especial de racionamiento para zonas de Guarenas y Guatire.El servicio se encuentra restringido hacia Trapichito, Nueva Casarapa (red baja, media y alta), Villa Panamericana, Villa Plaza, Terrazas del Este y Ciudad Casarapa, del municipio Plaza, Avon, Carretera Nacional Guatire Guarenas, El Marqués, sectores aledaños al CC Buenaventura y Oasis, Villa Heroica, Estancia Las Margaritas, San Pedro, La Sabana, El Ingenio, Mucuchies, San Pedro y Castillejo, del municipio Zamora.La institución manejada por el Estado no ofreció detalles sobre la causa de la falla, que según informes publicados a través de la red social, se presenta de manera continua en las áreas mencionadas.ATENCIÓN GUARENAS—GUATIRE Hidrocapital aplica Plan Especial de Distribución por contingencia en Sistema Taguaza para asegurar la distribución del agua y el acceso de las comunidades al preciado líquido. pic.twitter.com/51qZLWQ4pC— Hidrocapital (@HIDROCAPITALca) 26 de diciembre de 2017pic.twitter.com/YDCP5INEs6— Hidrocapital (@HIDROCAPITALca) 26 de diciembre de 2017Habitantes de las zonas residenciales denunciaron la ausencia del servicio por 5 días consecutivos y la falta de cumplimiento del cronograma anunciado por la institución, además de exigir el restablecimiento del vital líquido a la brevedad posible.Señores nos tocará salir a PROTESTAR esto ya es un abuso de @HIDROCAPITALca . @HectoRodriguez No podemos seguir aguantando tanta maldad— Parcela 28 (@Parcela28) 26 de diciembre de 2017En el "comunicado" de ayer decian que Ciudad Casarapa no tendría agua y hoy dicen que ayer tuvimos agua. Desde el 23 de diciembre NO HAY SERVICIO. ¿Hasta cuando la burla y la desidia? ¡Den la cara! ¡Es injusto ese cronograma!— Luisa Ugueto Liendo (@luisauguetol) 26 de diciembre de 2017Sin servicio desde el viernes 22. Hoy 26/12 - 1:13 pm no hay servicio aún.— ConjuntoLasPanelas (@CPanelas) 26 de diciembre de 2017Nueva casarapa solo hoy se supone con servicio pero también es mentira pues no hay ni gota.— Silvia Iannaccio (@imagensiafoto) 26 de diciembre de 2017Este plan NO SE HA CUMPLIDO!! Nos tienen sin agua desde hace más de 3 días. No solo son mentirosos son unos grandísimos Ineptos!— Carolina Loaiza (@cloaiza1) 26 de diciembre de 2017Con servicio ayer ¿Lunes? Me están hablando ¿en serio? Mentirosos!! El agua llegó una hora en la noche y eso fue todo!!uds son la peor basura que le cayo a Venezuela !! Harta del chavismo!! Incompetentes— Herlin Rojas M. (@HerlinRojas) 26 de diciembre de 2017Hoy martes 26 1.40 pm de la tarde y aun no ha llegado agua a Nueva Casarapa, ¿piensan dejarnos sin agua hasta cuando?, Recuerden que la PARTE BAJA DE NUEVA CASARAPA NO TENEMOS TANQUE, como vamos hacer SIN AGUA @HectoRodriguez @Nicolas Maduro Puro Sabotaje de Hidrocapital— CarmenMartinsMestre (@CMARTlNSMESTRE) 26 de diciembre de 2017Cronograma virtual…según deberíamos tener agua hoy (modo contingencia) y #NOHAY . Dan pena, se nota q predomina #Politica en lugar de #Capacidad . Es resultado de #populismo y #centralismo en #serviciospublicos . Los capaces son desplazados y marginados, los enchufados comandan.— Luis Moreno (@morenoluisr) 26 de diciembre de 2017¿Cual contingencia? ¡Van 6 dias sin agua! ¡Por Dios! Que desgracia— FB (@franciaborges) 26 de diciembre de 2017Señores Hidrocapital el dia de ayer no llegó el servicio de agua como dice en el "Plan de Contingencia" al sector Ciudad Casarapa pudieran revisar a ver por favor— ronny A. Valles B. (@ronnyAVallesB) 26 de diciembre de 2017¿POR QUÉ ENGAÑAN? En los primeros 20 bloques del 27 de Febrero, y en muchos de los sitios mencionados para el día Lunes no ha llegado agua desde el Viernes. @luiscarPSUV @HectoRodriguez— Proletaria Espacial (@nerddelacueva) 26 de diciembre de 2017Sres de Hidrocapital, la parte alta de Nueva Casarapa necesita agua más de un día, ya tenemos de antes del 24 sin agua…Por favor Hasta cuando"….El agua es indispensable para todos..trabajen más arduo para que termínen de arreglar esta situación….— patycol (@patycol01) 26 de diciembre de 2017Ese plan indica que ayer 25 Hubo agua en altos de copacabana y es FALSO ni una gota no tenemos agua desde el jueves pasado— REBELIÓN (@DolkaPoleo) 26 de diciembre de 2017Por El Diario de Caracas / AMCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi